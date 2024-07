Una nueva avería de un autobús urbano vuelve a evidenciar la urgencia de la renovación de la flota de Santiago

"Está averiado". Son declaraciones del gruista a EL CORREO GALLEGO tras darse una nueva avería en un bus urbano de la línea P3 en Santiago esta mañana. Esta vez ha ocurrido en la rotonda de la rúa do Hórreo en torno a las 08:50 horas, donde este operario ha tenido que acudir al 'rescate' al mediodía de este autocar municipal tras un fallo mecánico aún por determinar. Una situación que según declara José Ramón Mosquera, gerente de la empresa Tussa, "non supuso a perda de ningún servizo e non tivo consecuencias sobre os usuarios".

Lo que sí ha obligado este nuevo problema ha sido la intervención de la Policía Local, que ha tenido que gestionar el tráfico de una rotonda que está localizada en una de las arterias de la ciudad. Una actuación, la de los agentes municipales, que ha evitado que este sábado se produjeran retenciones hasta que el vehículo fue retirado.

Foto de archivo de los buses en la cochera de Amio para llevar a la chatarra / Antonio Hernández

Los buses de Santiago sufren una media de 1,5 averías al día

Santiago espera desde hace años por la renovación de su flota de autobuses, que de media sufren 1,5 averías cada día. El Ejecutivo socialista había licitado un nuevo contrato en abril de 2023, pero tras el recurso de varias empresas la Concellería de Mobilidade decidió comenzar de cero y cambiar los pliegos.

A mediados de marzo de 2024 se iniciaban los trámites y ya entonces el edil responsable, Xan Duro, alertó que sería difícil que se pudiese licitar antes de que acabase 2024. Por el momento, el Concello todavía no ha enviado los pliegos a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) dependiente del Gobierno central, que tiene que dar el visto bueno antes de que Raxoi pueda abrir el concurso público.

El contrato del transporte tendrá un importe económico estimado de unos 286 millones de euros para que una empresa gestione los autobuses urbanos por un periodo de 13 años. Tras la publicación de los pliegos en marzo, el Concello abrió un periodo de alegaciones, que ya ha finalizado. Después de incorporar algunas de ellas, la estructura de costes y el informe de viabilidad económica del contrato fueron remitidos el pasado 17 de junio al Consello Consultivo de Contratación Administrativa de la Xunta. Este órgano debe dar el visto bueno a los documentos antes de ser enviados a Madrid para su análisis en la ONE.