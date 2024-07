O edil de Facenda desmente a Verea: “Temos 13 asesores e non 30, como din”

Na mañá deste venres o concelleiro de Facenda de Santiago, Manuel César, compareceu en rolda de prensa para dar conta de asuntos coma a liquidación orzamentaria de 2023, o estado do pagamento de facturas do Concello ou os datos do grao de execución orzamentaria do Goberno bipartito. Unha ocasión na que Manuel César aproveitou para desmentir informacións vencelladas co número de asesores cos que conta o Executivo de Sanmartín ou os salarios que estes cobran.

“Por lei non pode haber máis asesores que concelleiros, polo tanto o número máximo é de 25 e hai 22”, explicaba o edil para puntualizar que deste total “13 corresponden ao Goberno local e 9 á oposición” no Pazo de Raxoi -5 do Partido Popular e 4 do Grupo socialista-. “Se consideramos as responsabilidades”, explicou Manuel César en relación aos 13 postos de persoal eventual do bipartito, “non é un número de efectivos tan alto como algunha formación política quere destacar”, concluíu en referencia ás críticas do PP e do seu voceiro, Borja Verea, evitando nomealo.

O custo do persoal

En canto ao custo que este persoal ten para o Concello de Santiago, a contía dos asesores do Executivo de Sanmartín ascende, segundo os datos de 2023, a 584.919 euros; mentres a dos 9 postos da oposición foi de 382.201 euros.

Manuel César desmentiu tamén as críticas, chegadas dende a mesma bancada da oposición en relación ao número de altos cargos no Goberno local, explicando que este vernes se publicaba no BOP “o nomeamento da directora de área de Cultura e Dinamización cidadá”, recentemente anunciado polo bipartito. “Até o de agora mantivemos as mesmas direccións de área que xa había, que eran catro”, explicaba Manuel César. “A finais do pasado ano incorporamos un coordinador xeral” o que dá até o momento tan só dous altos cargos máis que no mandato socialista de Sánchez Bugallo.

“Fálase de que somos o goberno con máis direccións de área”, unha crítica que Manuel César considera á vista dos datos que “non se entende moi ben, pasa igual que cos asesores, temos 13 e din que temos 30”. Unha cifra que denunciaba en outubro de 2023, o líder da oposición. Borja Verea acusaba á alcaldesa Goretti Sanmartín de estar “montando un sultanato” de “máis de 30 amigos, asesores e altos cargos” que “custará a todos os santiagueses nove millóns” ao longo do mandato.

Unha cifra esta última que repetiu o voceiro do PP en numerosas ocasións, facendo referencia ao gasto de 3 millóns -que correspondería a cada ano de mandato-.

Ao fío do informe municipal remitido á Xunta para implantar a taxa turística e arredor da polémica xerada pola negativa do Goberno local a instalar pantallas de televisión na Praza Roxa para seguir a final da Eurocopa este domingo. No primeiro caso referiu que o “o 80% da recadación será incondicionada”, insinuado que o recadado podería destinarse a asesores. Na polémica da Eurocopa, Verea aseguraba que non servía a “excusa” de Raxoi de non querer facer gasto público e ironizaba sobre que as pantallas poderían pagarse cos 3 millóns que se destinan a altos cargos.

Execución orzamentaria e esforzo investidor

O edil de Facenda, Manuel César, fixo balance do primeiro semestre de 2024, non sen antes lembrar que os orzamentos municipais puideron saír adiante co apoio do PSOE e volveu a agradecer aos socialistas “a altura de miras para sacar adiante unas contas que teñen como obxectivo mellorar a calidade de vida da veciñanza”.

César explicou que, no que vai de ano, o Concello pagou 22.065.406 euros en facturas. No mesmo período de 2023, pagáranse 12.600.099 millóns, case dez millóns de euros menos do que leva pagado Goberno bipartito, co cal aínda que a débeda se incrementara este ano no primeiro tramo, “vaise reducir” ao finalizar 2024 e aclarou que o incremento deste dato no mes de abril se debeu a liquidación orzamentaria de 2023.

O edil destacou, “o esforzo investidor” e afirmou que o executivo “aspira a poder levar a porto os proxectos para mellorar a vida da veciñanza, eixo tractor deste goberno”.

Nesta liña, indicou que, “en investimentos reais, lévanse executados 2.684.834 euros, pero non nos conformamos cos datos, a nosa pretensión é melloralo”. Segundo os datos achegados polo edil, a estas alturas de 2023 esta cifra era maior (3.821.752 euros), pero tamén quixo destacar que nos seis últimos meses do ano pasado, correspondentes ao novo mandato, executáronse máis de 6 millóns.

Entre as cifras que achegou, o concelleiro sinalou que o grao de execución total dos orzamentos de 2024 ascende ao 21,55%, similar ao de 2023 (24,78%), e na liña da última década. Tamén explicou que a execución dos ingresos foi do 30,5% en 2023 e que está agora no 29,18%.

Raxoi pídelle á Xunta que evite a suba do canon municipal a Sogama

O concelleiro de Facenda aproveitou a rolda de prensa para pedirlle á Xunta de Galicia que “reconsidera reducir a bonificación aos concellos que usan o colector marrón” -de recollida de lixo orgánico-. Unha axuda a estes municipios que actualmente supón o 15% do custo e que de eliminarse lle supoñerá a Compostela pasar a pagar 76 euros por tonelada, fronte aos 56 que abona actualmente.

“Estes 20 euros máis por cada mil quilos terá un gran impacto nas contas do Concello, explicaba Manuel César, polo que “esperamos que despois das alegacións presentas e toda a presión que existe dende os diferentes concellos a Xunta reconsidere” adoptar esta medida.

O concelleiro explicou que os municipios “están obrigados por lei” a que a ordenanza fiscal a través da cal se regula a taxa do lixo conteña “un estudo económico no que se repercutan os custos do servizo”. Unha tarefa que segundo explicou Manuel César o Goberno bipartito aínda non modificou “pero estamos a elaborar a nova ordenanza do lixo e non podemos máis que axustar o estudo económico da mesma aos custos que sexan”.

Segundo os datos manexados polo edil encargado da Facenda municipal, até o momento actual a factura que o Concello de Santiago pagaba a Sogama -Sociedade Galega do Medioambiente- “ascendía a algo máis de dous millóns de euros, se facemos unha extrapolación”, unha estimación do que suporá a redución da bonificación, “pasariamos a pagar máis de tres millóns”.

César adiantou tamén que na nova ordenanza o lixo deixará de estar vencellado ao abastecemento de auga e pasará a vincularse co recibo catastral. Un muda que agardan que entre en vigor en 2025.

