O Fechiño, un festival para descubrir a riqueza da arte rupestre que hai en Santiago

Entre toxos, un pode descubrir tesouros, e no caso de San Xoán de Fecha, atoparon unha cultura en arte rupestre, que xa a xente da zona coñecía pero que estaba agochada. Esta parroquia do municipio de Santiago de Compostela pon en valor hoxe este sentido aventureiro e de conservación e divulgación do seu patrimonio rupestre, coa celebración do Fechiño, Festival rupestre e de proximidade. Un evento local, no que participan a veciñanza e todos os que se queiran unir, para dar a coñecer o territorio e os petróglifos da parroquia, que forma parte do cinto rupestre de Compostela.

Este será o terceiro ano que se celebra o festival, mais Marisa Gil da asociación A Pedra que Fala, explica que realmente son catro anos os que levan con esta iniciativa. Naceu ante a ameaza da instalación dun vertedoiro no ano 2021, unha preocupación que segue existindo aínda a día de hoxe. Xunto con A Pedra que Fala, esta xornada está tamén organizada con aCentral Folque e, por suposto coa veciñanza de San Xoán de Fecha.

Unha historia por coñecer

A xornada de actividades dá comezo ás 10:30 horas, cun dos roteiros guiados, que se centrará na exploración da toponimia vencellada ou con orixe precisamente na arte rupestre do lugar. Rupestre sonoro será un paseo guiado polo Clube Espeleolóxico Maúxo, que percorrerá as estacións líticas da Pedra que Fala, a Pedra Longa, o Casarello, a Pedra Cabalgada e o Aguillón, rematando en San Xoán de Fecha. Estas rochas son parte do patrimonio da parroquia e teñen a súa propia historia e usos, como apunta Gil, “nós facilitamos que se puideran ver, pero non as descubrimos, a xente do lugar coñéceas dende sempre”.

No lugar da Pedra que Fala, será o contador Quico Cadaval quen protagonicen o segundo evento do programa, ás 11 horas, presentando Estórias sonolíticas, historias doutras pedras, as do mar, que son as que precisa a pedra de Fecha para despois ter algo do que falar.

Á parte da ruta Rupestre sonoro, haberá outros dous roteiros á tarde, para os que foi necesario facer inscrición previa a través do email do festival, ofechinho@folque.com. Ás 17 horas desenvólvese o paseo Paisaxes que falan, unha actividade guiada por David Fontán e Lucía Santiago, onde se realizará unha lectura da paisaxe como resultado da interacción sociedade-natureza. Ás 18.30 horas, terá lugar o Roteiro rupestre do Colectivo A Rula, no que se perseguirán as pegadas históricas e prehistóricas que a humanidade deixou inscritas nas lousas.

Participantes da edición de 2023 do Festival O Fechiño / Agostime

Máis tarde, ás 14:30 horas en Lamascal, onde está disposta a carpa con mesas e asentos, ten lugar o xantar popular. A comida –con inscrición previa– corre a cargo de A Corre Vexeta e está prevista a participación dunhas 50 ou 60 persoas, ademais de quen queira levar o seu propio xantar, algo ao que anima a organización, que para facilitar esta opción permite que éste se garde na carpa durante as actividades.

Coma nas anteriores edicións, hai a disposición da xente que participa na festa tres cámaras fotográficas analóxicas, de carrete, para que quen se anime poida empregalas durante o festival, e formar así unha peza audiovisual colectiva.

O festival ofrece tamén un servizo de buses gratuítos entre a praza de Galicia e Lamascal, con paradas en Santa Isabel. O autobús realiza tres viaxes, ás 10 horas, con saída na praza de Galicia, ás 14:30 horas parte de Lamascal, e por último ás 16 horas sae de novo da praza de Galicia.

Fechiño de honra

Este ano, o festival trae como novidade o Fechiño de honra, que se lle entregará ao veciño Francisco Miramontes Sánchez, por unha traxectoria vital de “innegable implicación na parroquia”. Ademais, outra das novidades deste ano é que dentro da programación se vai realizar unha intervención de arte contemporánea co artista Sebas Anxo.

Durante a tarde, ademais dos roteiros, ás 17 hora o dúo Aldaolado ofrece O Benquerer(se), un espectáculo poético “cheo de espontaneidade, música, feminismo e sentido do humor”. Máis tarde, ás 18:30 hora ten lugar o Baile Assalto. Unha actividade na que Carme Campo máis que impartir unha clase de danza será a facilitadora do baile “para todo aquel que desexe asaltar os torreiros a ritmo de muiñeira e xota.”

O fin de festas estará cheo de música, grazas ás actuacións do serán, con artistas de referencia na escena actual galega. O dúo Caamaño & Ameixeiras subirá ao palco ás 21 h e a festa rematará co concerto de Os d’Abaixo ás 22:30 h.