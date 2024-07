Folk na Beira do Sar arranca con boa afluencia de público malia o adiamento do concerto do gaiteiro Carlos Núñez

Se un decidía pasear onte polo Sar, o máis probable é que se atopara co Grupo Colexiata do Sar entre a Ponte do Sar e a Rúa do Castrón Douro, porque esta fin de semana celébrase Folk na Beira do Sar, unhas xornadas adicadas á cultura e á convivencia do lugar. Estas festas, que contan con dous días cheos de actividades e concertos, alongaranse un pouco máis ao terse que pospoñer o concerto de Carlos Núñez, pola previsión de choiva.

Esta actuación, que era a única actividade do programa baixo entrada de pago, pasa a celebrarse o xoves 18 de xullo á mesma hora que na data anterior, ás 20:30 h. Rafael Sexto, membro da Asociación Folclórica da Colexiata do Sar, explicou que o escenario onde Núñez tocará é unha infraestrutura demasiado grande como para instalar una carpa que acolla a todos os asistentes, que se prevé que sexan unhas 1.000 persoas.

Mais o resto da programación manterase sen cambios de horarios ou datas, comezando así onte ás 11:30 coa exposición de fotografía A Ras do Sar. A esta mostra no claustro da colexiata achegáronse a primeira hora da mañá cerca de 150 persoas, entre destacaba o ex-párroco José Porto Buceta admirando cun sorriso o seu propio retrato na exposición.

Nestes dous días, a organización quere ofrecer unhas xornadas onde se mesture a música, a cultura e a gastronomía ao redor de toda a Colexiata do Sar, tanto no claustro como fóra. A participación na pasada edición foi dunhas 1.500 persoas, ano no que tamén contaban co concerto de Núñez, Rafael Sexto explica que, “este ano esperamos superalas amplamente”.

Os concertos que estaban previstos para hoxe manteranse, polo que a partir das 13:00 h na praza da Colexiata, actuarán a Banda Municipal de Música de Santiago e a Agrupación Folclórica da Colexiata do Sar.