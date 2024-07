Un genio del cómic con raíces en Santiago, Liniers, llega a Galicia con Kevin Johansen

Dos genios sonríen juntos rumbo Galicia, Liniers y Kevin Johansen. Cierran este domingo con un concierto en El Náutico (San Vicente do Mar, O Grove; 19:15 h.), una gira por España que este sábado les puso ante miles de personas en Madrid, en el ciclo Noches del Botánico. Viajan con una banda llamada The Nada y canciones con frases como... "Que lindo que es soñar, y no te cuesta nada". Juntos y por separado, contestan a EL CORREO GALLEGO, ya que su amistad les hace indivisibles en este espectáculo donde son capaces de ir por separado y a la vez, algo tan sin sentido como (con)sentido porque las viñetas, la música y el humor, son parte de los grandes inventos de la humanidad, así lluevan los siglos.

"Somos dos amigos"

Kevin Johansen (Fairbanks, Alaska, 21 de junio de 1964) es un cantante y músico argentinoestadounidense que ha sido nominado varias veces a los premios Grammy latinos y sabe bien lo que es actuar en El Náutico (San Vicente do Mar, O Grove). Él detalla esta colaboración bicéfala que suma años de éxito en Latinoamérica: "Bueno, Liniers hace algo que no se escucha y uno hace algo que no se ve, entonces, creo que ahí, el complemento es ideal y somos dos amigos que no subimos a la tarima a disfrutar y lo que esperamos es que la gente lo disfrute tanto como nosotros, o más, y, afortunadamente, viene sucediendo eso, lo cual nos tiene muy contentos".

Kevin Johansen lanzó este año un nuevo disco llamado "Quiero Mejor", parte de una notable carrera donde su polivalencia como cantautor le lleva igual al pop o al folk que al blues o palos del folclore latino. "Reflexión, emoción y... mover la patita", así resume su show con Liniers antes de evocar sus raíces gallegas.

Un cantante con bisabuela gallega

"Tengo un recuerdo lejano de una bisabuela mía gallega casada con un bisabuelo catalán, que, aparentemente, se llevaban a patadas, según la leyenda familiar, así que no tengo muchas más información que esa, pero he ido muchas veces al Náutico, con Miguel (de la Cierva) y lo considero familia", aclara antes de decir que animal podría ser su compañero de viaje en estos conciertos. "Ricardo sería un mapache, como muy tierno, pero a la vez te come toda la comida, hace mucho lío en tu casa, ¿no?, deja todo desprolijo. Sí, sería un mapache", concluye Kevin Johansen, en cuya carrera hay igual colaboraciones con Natalia Lafourcade, que con David Byrne o Silvia Pérez Cruz.

Un dibujante premio Eisner

Ricardo Liniers (Buenos Aires, 15 de noviembre de 1973), dibujante argentino que ganó el prestigioso Premio Eisner 2018 en la categoría Mejor Publicación para Lectores Novatos (hasta ocho años) por su libro Buenas noches, Planeta, una joya publicada en España por la editorial Impedimenta, está de nuevo nominado a esos galardones en 2024, en el apartado de Mejor Publicación de Humor, por Macanudo: Optimism Is for the Brave (Fantagraphics; EEUU), y pisa ahora Galicia por primera vez. Se estrena en una tierra cuya capital, Santiago, fue la ciudad de su abuelo.

Raíces en Santiago

"Galicia es la última parte de España que creo que me tocaba visitar. Tuve la suerte de viajar bastante por España, por festivales de cómic o por recitales, y también con el show de Alberto Montt, pero nunca me tocó Galicia, así que lo primero que pregunté, cuando empezamos a armar esta gira, es si teníamos algún show en Galicia, porque mucha gente me ha hablado de Galicia y es un lugar que me moría de ganas de conocer. Mi abuelo siempre me hablaba de Santiago de Compostela porque su familia era de ahí", cuenta antes de piropear a su compadre.

Liniers y Kevin Johansen. / Cedida

"En nuestras giras esperamos que el público se lleve la sensación que vemos después de los shows hasta ahora: la gente sale muy sonriente y muy feliz. Kevin es un gran anfitrión, es un anfitrión nato, y cuando uno va a su casa, él quiere agasajarlo con asados y vino, y en este caso es con canciones y dibujos, así que esperamos que la gente que venga a vernos se vayan felices y agasajados", declara Ricardo Liniers.

Criado con las viñetas de Quino, Liniers, ha ido creciendo hasta unirse a esa cadena creativa de imaginativos eslabones donde destacan maestros como el padre de Mafalda y él entra como uno de los discípulos destacados, cada quien con su trazo, cada quien con su cuajo. Instalado en EEUU, eso le tiene más presente en la industria que concede los premios Eisner, que en 2024 se darán el 26 de julio en el hotel San Diego Hilton Bayfront durante la Comic-Con de San Diego. Gane o no de nuevo, Liniers ya ha ganado, lo dicen los aplausos de su actual tour con Kevin Johansen.

"Es muy difícil ganar estas cosas (un premio Eisner). Este año estoy nominado de nuevo, así que crucemos los dedos... Es muy lindo, se te sube un poquitito el ego pero después volvemos a hacer lo que hacemos, que es dibujar para disfrutar dibujando. Uno no hace ni libros, ni shows ni canciones pensando que va a ganar un premio. Es como una especie de mimo de la industria, pero, a la hora de trabajar, no es esa la razón por la que uno trabaja, pero ganar un premio Eisner es una linda noche, y esperamos que se repita", explica quien en estos espectáculos, en un rato puntual, intercambia su sitio con Kevin Johansen. Hablando de lugares, le pedimos que valore el suyo, la geografía de su oficio.

Mujeres en el mundo del cómic

Liniers: "El cómic está en un gran momento, porque la historia del cómic durante 70 u 80 años, fue una historia, en el 99 % de los casos, hecha por hombres, y en los últimos años, las mujeres son las que tomaron la punta de la lanza, y no solo eso, creo que están haciendo las mejores hitorietas, si uno lee las historias de Emil Ferris y cosas así, nota que están en un momento muy rico, así que creo que vivimos un buen momento. Y, seguramente, hoy hay un espacio más grande cubierto por autoras y autores que trabajan también con una libertad que antes no existía, porque antes el cómic era para hacer chistes y aventuras, y no era tomado muy en serio, y creo que Maus, fue la gran bisagra que hizo que, ahora sí, podamos escribir y dibujar lo que necesitemos escribir y dibujar, como cualquier otro artista, como un novelista o un director de cine".

Imaginativos, divertidos, adultos pero niños, entran fácil al juego, y a Liniers también le pedimos que convierta en animal dibujado a su querido amigo: "Yo me dibujo a mí mismo como un conejo, pero Kevín es un latino que nació en Alaska, ¿no? El único artista latinoamericano de Alaska nominado al Grammy latino, supongo, porque no es algo que se debe dar mucho, así que supongo que él sería uno de esos animales que es mitad un animal, y mitad otro, lo que lo hace muy abierto a todas las informaciones del mundo. Kevin es una persona muy curiosa y muy abierto porque es una persona del sur que nació en el norte, así que sería mitad pingüino y mitad oso polar; un pinguinoso, ese es el animal que sería Kevin".