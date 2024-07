O Concello asina coa Fundación Universidade da Coruña a diagnose do mercado da vivenda

En outubro de 2023 a nova alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, reuníase en San Caetano co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para tratar os asuntos prioritarios da capital de Galicia. Entre outras moitas cuestións abordaban a necesidade de implantar na cidade unha taxa turística ou declarar no concello zonas de alugueiro tensionado. Dende a Xunta, a resposta a estas dúas cuestións foi a de estudalas se dende o Pazo de Raxoi se remitían estudos detallados que xustificasen as súas solicitudes.

Nove meses despois desa reunión, e logo de moitas ocasións nas que a oposición (PP e PSOE) criticaron a falta de información dende o Goberno local sobre o estado destas cuestións, agorman os primeiros froitos. A finais de xuño aprobábase no Pleno a ordenanza reguladora das VUT –vivendas de uso turístico– e hai tan só unha semana facíase o anuncio de ter remitido á Xunta de Galicia o estudo xustificativo da necesidade de implantar unha taxa turística na cidade. Agora, segundo puido saber EL CORREO GALLEGO, avánzase nos traballos para que a Administración autonómica permita a declaración de zonas de mercado de vivenda tensionado no municipio.

A comezos deste mes, o Concello de Santiago asinaba coa Fundación Universidade da Coruña o contrato para elaboración deste estudo, un contrato menor cunha contía de 12.100 euros e un prazo para a súa realización de 6 meses, co antes de que remate 2024 Raxoi podería remitir á Xunta o debandito informe.

A declaración de mercados de vivenda tensionados é unha medida adoptada na última Lei estatal de Vivenda, e que as autonomías gobernadas polo Partido Popular anunciaron que non aplicarían. Aínda así, a competencia de vivenda é da Xunta, polo que o Concello precisa chegar a acordo coa Administración autónoma para poder aplicar a medida.

Rexistro de Soares e VUT

O Goberno local insiste dende que asumiu o mandato da cidade en que protexer o dereito á vivenda é un “dos eixos prioritarios” das súas actuacións. Dende hai un ano, ademais da taxa turística e da declaración de zonas de mercado tensionado, o Goberno bipartito xunto ao PSOE demandáronlle tamén á Xunta que constrúa vivenda pública na cidade, algo que denuncia que non se fai dende hai máis dunha década.

Entre as medidas que o Goberno de Goretti Sanmartín pode adoptar sen unha dependencia menos impotante da Administración autonómica está a regulación dos pisos turísticos. No Pleno extraordinario de 24 de xuño, aprobábase –cos votos favorables do PSOE– a ordenanza reguladora da “a comunicación previa dos usos de hospedaxe asimilados a vivenda”, un regulamento que inclúe a necesidade de que o alugueiro turístico estea permitido pola normativa das comunidades de propietarios e que estea fóra da cidade histórica. Dende Raxoi fían esta regulación a que “é fundamental limitar o uso turístico do parque residencial” na procura de mellorar as condicións de acceso á vivenda.

Outra das medidas adoptadas dende a Concellaría de Urbanismo foi a de reactivar o Rexistro de Soares, creado polo Goberno socialista e que ten por finalidade “incluír soares e construcións en ruína, inadecuadas ou paralizadas, como medio de instrumentar a edificación ou rehabilitación forzosa nos casos de incumprimento dos deberes urbanísticos de edificación nos prazos establecidos”.

Empresa municipal de vivenda centrada na rehabilitación

O mandato popular de 2011, con Gerardo Condea Roa á cabeza, liquidaba Emuvissa, a empresa municipal de vivenda creada polos socialista. Dende entón, ningún Goberno local a recuperou –nin Compostela Aberta, agora no goberno, nin o PSOE de Sánchez Bugallo–. O Executivo de Sanmartín quere agora poñela en marcha, pero a súa idea de centrar as súas tarefas especialmente na rehabilitación alónxao do apoio do Grupo municipal socialista.

En máis dunha ocasión, a edil Mercedes Rosón, lembroulle ao Goberno local que esa tarefa rehabilitadora xa a leva a cabo o Consorcio de Santiago, e convidou o departamento de Urbanismo en centrar a ‘nova Emuvissa’ na construción de vivenda. En abril deste ano, Rosón animaba ao equipo de Sanmartín a actuar “sobre o solo non consolidado” -eses soares baleiros na cidade sobre os que non se fixo ningunha intervención-. “Son entre 40 e 45 ocos”, apuntaba para incidir na necesidade de traballar sobre eles porque “daría lugar a un bo número de vivendas públicas, ‘cosería’ a cidade e melloraría a súa imaxe”.

Suscríbete para seguir leyendo