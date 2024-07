O PP pide o cese dos novos altos cargos e destinar eses fondos a “traballar por un turismo sostible”

A resposta do Partido Popular ao desmentido que o pasado venres facía o edil de Facenda, Manuel César, sobre o número de asesores do Goberno local, afirmando que eran “13 e non 30, como din”, en referencia ás reiteradas críticas de Borja Verea, voceiro do PP en Raxoi, que denuncia que o Goberno “en minoría” ten máis asesores que dos que tiña o Executivo de Sánchez Bugallo.

Nun comunicado enviado pola concelleira popular Rosario Ferreiro, o PP compostelán pídelle ao Goberno de Goretti Sanmartín que “cese aos asesores e altos cargos e se destinen eses fondos, é dicir, 1,4 millóns de euros, a traballar por un turismo sostible”. O PP pídelle así á alcaldesa que volva á “estrutura do Goberno de Sánchez Bugallo” coa finalidade de “dedicar ese custo extra á creación de políticas para un turismo responsable, o que suporá unha mellora, por exemplo, en limpeza ou en seguridade”.

A concelleira Rosario Ferreiro, aclaraba na súa comunicación que “o Goberno do BNG, composto por 29 persoas, entre concelleiros, asesores e amigos, está a custarlle aos veciños de Santiago máis de 8 millóns de euros, o que significa un gasto escandaloso e unha tomadura de pelo a todos os cidadáns”. A edil remarcaba tamén que, “só en asesores, os nacionalistas incrementaron o número de 8 a 13, cun custo de 720.000 euros” e engadía que en canto a altos cargos “contan con 8, o que lles supón aos santiagueses 680.000 euros” e matizaba ademais que “a estes números hai que engadirlles as dedicacións exclusivas, que elevan estes cartos en máis de medio millón de euros”.

Volve desta maneira o PP a arremeter contra o Goberno local e a poñer o foco na súa crítica sobre o número de asesores do mesmo. “Este despropósito supón, por exemplo, o dobre de persoal do que tiña o Goberno de Sánchez Bugallo, é dicir, pasaron de 8 asesores que tiña Bugallo a 13 que ten o BNG agora; e de 5 altos cargos, na actualidade contan con 8”, insiste Ferreiro.

A edil puxo cifras na mesa para asegurar que “cada un dos altos cargos que na actualidade ten o Goberno do BNG conta cun salario medio de 75.000 euros, unha nómina superior, por exemplo, á dun conselleiro da Xunta de Galicia e, hai que lembrar que a alcaldesa incrementou o seu soldo en 6.000 euros, cobrando o que supón case un 12% máis que o anterior alcalde”.

A concelleira Rosario Ferreiro / Cedida

O ton do PP no seu comunicado intensifícase ao punto de cualificar ao Goberno “en minoría” como “soberbio, sectario e incapaz e, cada semana que pasa, insisten en demostrar, coa súa maneira de xestionar a cidade, que estamos no certo denunciando esta situación desde o principio”. Rosario Ferreiro insistiu en que Compostela “está a padecer un grave problema de falta de xestión, que para solucionalo esixe vontade política, capacidade e pericia, precisamente, características coas que non conta este goberno rancio e sen ideas, ao que o único que se lle ocorre propoñer é xusto o que non hai que facer, inflar de altos cargos e asesores a estrutura, co que o único que se vai conseguir é ralentizar, aínda máis, a Administración local”.

O PP local lembra que xa vai alá un ano dende “este despropósito de Goberno nacionalista”, e asegura que “está claro que todo este conxunto de concelleiros, altos cargos, asesores e amigos non teñen nin idea do que hai que facer para construír o Santiago do futuro”. Ferreiro tamén lembrou que “cando goberne o Partido Popular anularemos a contratación de todos estes altos cargos e destinaremos estes fondos ás políticas que para nós son prioritarias, como demostramos nos últimos plenos e no noso programa de goberno”. Así, a edil afirmou que o PP investirá en política de vivenda “poñendo en marcha o bono alugueiro social para xente que o necesita”, ademais de investimentos en políticas sociais “para axudar na compra de libros de texto”, orzamento para poñer en marcha os comedores escolares e un programa específico para “combater a soidade dos nosos maiores”.