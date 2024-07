Tres rutas de senderismo sencillas en Santiago de Compostela: aptas para toda la familia

"Ata o corenta de maio non te quites o saio" es un refrán que suele llevar razón. Tras un mes de altos y bajos en lo que a clima se refiere, la incertidumbre climatológica parece haberse despejado en los últimos días. El buen tiempo ha llegado y es hora de aprovecharlo.

Sin tener todavía unas temperaturas excesivamente veraniegas, los planes de terraza, paseos hasta altas horas y escapadas de fin de semana han llegado. Además, gracias a las redes sociales, muchos influencers llegan a nosotros a través del algoritmo para recomendarnos los mejores planes, por lo que es más fácil que nunca aprovechar el buen tiempo.

En esta ocasión, es la blogger Cristabel de Viaje quien nos facilita tres rutas de senderismo sencillas en Santiago de Compostela para disfrutar este mismo fin de semana. Valen y mucho la pena.

Tres rutas de senderismo aptas para toda la familia en Santiago de Compostela

La primera de las propuestas es la subida al Monte Viso y su senda mitológica. Inicia en Ponte do Sar, lugar en el que empieza el ascenso hasta el Monte Viso por una ruta de siete kilómetros perfectamente acondicionada y señalizada.

Ruta De ponte a ponte polo río Sarela / trivium

La segunda alternativa es la ruta De ponte a ponte polo río Sarela, un agradable paseo a la par del agua en el que iremos descubriendo el patrimonio histórico y cultural de la zona. Inicia en el puente de O Romaño hasta la desembocadura en el río Sar. Un sinfín de increíbles pasarelas y puentes durante más de 9 kilómetros entre ida y vuelta.

Camin al Banquete de Conxo / Santiago Turismo

La última de esta recopilación de rutas sencillas en Santiago de Compostela es la Senda do Sar al Bosque do Banquete de Conxo. Esta es una ruta circular que inicia también la Ponte do Sar y termina en el bosque de Conxo, lugar en el que se celebró el histórico Banquete en el que conoceras el carballo que fue el Árbol del Año en el 2022.