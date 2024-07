Verea denuncia continuísmo na política cultural e reclama que Santiago sexa referente

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, vén de propor a creación dun programa cultural centrado en catro obxectivos: “converter Santiago en referente dos movementos de vangarda, enriquecer a axenda cultural, apoiar os artistas locais e fomentar o uso do galego”. Segundo explicou a través dun comunicado, trátase fundamentalmente de “potenciar a nosa entidade cultural”.

Verea denuncia que, dende a súa formación, “levamos meses poñendo propostas sobre a mesa, e agora traemos outra máis porque entendemos que falta unha política cultural seria por parte do BNG, que nada fixo neste ano de goberno, só seguir a inercia e o continuísmo do anterior goberno”.

O voceiro do PP subliña que “Santiago ten todas as características para poder ser un referente e liderar os movementos culturais de vangarda, ser ese gran contedor cultural en todos os ámbitos e, o máis importante, que todos estes sectores poidan dialogar entre eles”. Afirma, así mesmo, que “hoxe na cidade, non existe un coloquio fluído entre os dirixentes e as nosas potencialidades, está claro que é difícil competir coas grandes multinacionais ou coas grandes urbes, pero o noso camiño debe de ser outro: apostar por formatos medios e de vangarda, integrados na textura urbana”.

Borja Verea, líder do PP local. / Cedida

Borja Verea remarca coas súas declaracións que “Compostela ten demanda interna de proxectos culturais de calidade e moita capacidade para que os nosos produtos sexan un atractivo para novos perfís de visitantes, os que escapan de grandes números e que buscan outras experiencias”. E por isto, o líder do PP puxo o foco en que “os axentes culturais de Santiago teñen que ser os verdadeiros protagonistas, porque son os que coñecen, en profundidade, a cidade e porque son os nosos mellores embaixadores”.

Dende a bancada popular en Raxoi, teñen a opinión de que, a pesar de que a cidade “ten moito potencial, porque hai moito talento para xerar contido”, o Concello padece a “falta dunha estratexia para sacar isto adiante”. “A cidade é un niño de artistas e tamén de axentes culturais, de festivais propios e de empresas da cultura, pero estamos perdendo, ano a ano, esa marca única que tiñamos a finais dos 90 ou principios dos 2000, de ser ese epicentro cultural indiscutible de toda Galicia”, defende Verea.

Por todo isto, o PP solicita ao Goberno local a “protección” da cultura compostelá, que “ten que ter unha dimensión patrimonial e identitaria”. Borja Verea insistiu en que “moitos dos artistas composteláns teñen serias dificultades para atopar plataformas onde mostrar o seu talento”, polo que os populares consideran que se deberían artellar liñas de subvencións para que, “por exemplo, os centros educativos ou as asociacións poidan contratar aos nosos artistas ou ampliar a oferta cultural dispoñible”.

Segundo explica o tamén deputado parlamentario, co obxectivo de chegar “á xente máis nova e ao público xeral”, o Concello de Santiago debe contar cunha “programación diversa e de calidade, promocionando a través de liñas administrativas e orzamentarias unha serie de metas, como o uso do galego, a igualdade de xénero ou a colaboración comunitaria”.