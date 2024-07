Dos doctoras de la USC entre las finalistas a la mejor Tesis Doctoral

Ana Arias y Paula Rodríguez, doctoras por la Universidad de Santiago de Compostela, son dos de los seis finalistas al 'VIII Premio a la Mejor Tesis Doctoral', un premio que reconoce la excelencia en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, a la vez que contribuye a impulsar la carrera profesional de su autor.

Paula Rodríguez fue seleccionada gracias a su Tesis Doctoral 'Bases neuroanatómicas y características de expresión génica del sistema olfativo accesorio del conejo. Implicaciones de la comunicación mediada por feromonas en el comportamiento reproductivo y la fisiología animal', que pretende utilizar las feromonas en el sector agro-ganadero como una estrategia innovadora para mejorar el bienestar y la producción animal, reduciendo al mismo tiempo la dependencia a los antibióticos, hormonas y técnicas de manejo estresantes.

Por su parte, Ana Arias fue seleccionada gracias a su Tesis Doctoral 'Turning biowaste into bio-materials and bio-active products: A domain of circular economy', que plantea una serie de escenarios de base biológica con el objetivo de proponer nuevos modelos productivos más sostenibles y que potencien el uso de los recursos de forma integral, fomentando así la economía circular de la cadena de valor.

El jurado, formado por Antonio J. Ramos, Director de la Cátedra Agrobank, y cinco miembros de su Comité Asesor Científico Técnico, serán los encargados de elegir cuál de los seis finalistas es el ganador y cuál el accésit. El Premio a la Mejor Tesis Doctoral está dotado con 5.000 euros y el accésit, con 1.000 euros. Ambos reconocimientos se conocerán el próximo mes de octubre.