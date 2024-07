O PSOE aprema ao Goberno local a asfaltar varias rúas da cidade

O Partido socialista denunciaba este domingo o estado de diversas rúas e estradas da cidade, apremando ao Goberno local a actuar. Unha cuestión que anuncian, “será motivo de debate no vindeiro Pleno”. O voceiro do PSOE en Raxoi, Gonzalo Muíños, será quen defenda as iniciativas socialistas para actuar en media ducia de rúas de diferentes barrios de Santiago. Concretamente, o PSOE refírese ás rúas Varsovia, Rial de Conxo, Decoita, Volta do Castro, Churruchao e O Piñeiro. Así mesmo, os socialistas denuncian o mal estado do aparcadoiro do Castelo da Rocha.

Muíños critícalle ao Executivo de Sanmartín a “falta de planificación de asfaltados” e outras actuacións de reparación nos viais. “Despois de máis dun ano de mandato, aínda nada soubemos de ningún plan de asfaltados”, sinalan.

O voceiro socialista esíxelle ao Executivo de Goretti Sanmartín unha maior planificación e lembra que “o único que se fixo nesta materia ata agora foi executar os lotes que deixamos en marcha no Goberno socialista”. Muíños, que pon o foco no estado da rúa Varsovia, en Fontiñas, destaca que, a pesar de ser unha vía “estreita”, soporta unha “importante” carga de tráfico, ao unir as rúas Lisboa e París.

O PSOE denuncia tamén a necesidade “imperiosa e urxente” de asfaltar as rúas de Decoita e Rial de Conxo, barrio este último sobre o que Muíños “urxe” ao Goberno local actuar, logo de que o seu grupo mantivese un encontro coa Asociación Veciñal Volta do Castro, que reclaman “unha actuación de asfaltado en quente en ambos viais e labores de limpeza e roza na contorna da rotonda de Poza Real de Arriba”.

Dende o PSOE levarán ao Pleno de xullo o rogo a través do que instarán o bipartito a actuar na zona da Rocha, nas rúas Churruchao e do Piñeiro. Segundo explica Muíños, estes viais atópanse “en estado de abandono” e teñen unha necesidade “urxente de rebacheo e mais de limpeza das cunetas”. No mesmo sentido, o PSOE critica que o aparcadoiro do Castelo da Rocha se atopa completamente “cheo de maleza”, polo que o Grupo municipal pedirá tamén que se leven a cabo labores de mantemento e limpeza na contorna.

O Goberno local anunciou en abril o comezo das actuacións

Dende o Pazo de Raxoi, asegurábase a este respecto a EL CORREO GALLEGO que hai un calendario de asfaltado e reparacións en diversas rúas e viais posto en marcha dende o mes de abril, e para o que se destinou unha partida de arredor dos 360.000 euros.

“Estase a seguir o calendario previsto, sempre dependendo da meteoroloxía pero realizando actuacións cada semana”, apuntan dende o Goberno bipartito e lembran tamén que “precisamente esta semana –en referencia á que remataba onte–, o propio concelleiro Xesús Domínguez, acompañado dos técnicos, fixo unha revisión de varios viais para detectar as súas necesidades e ver o seu estado”.

En relación con algúns dos viais que protagonizan o rogo do Partido socialista, o Goberno local explica que “se estiveron a realizar nos últimos días labores de rebacheo en Volta do Castro e na rúa Churruchao”.

Segundo o calendario de Raxoi, nos próximos días tamén está previsto que se realicen arranxos na avenida de Barcelona, concretamente na área afectada por problemas de drenaxe das pluviais e, novamente, na rúa Churruchao e, no barrio de Fontiñas, na rúa Polonia.