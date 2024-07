Iniciadas as obras de instalación dun ascensor no IES San Clemente

O IES San Clemente disporá pronto dun ascensor nas súas instalacións. Esta reforma, que xa leva anunciada dende o verán do 2023, comezou o pasado martes 9 de xullo. Dende a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, calculan que “o período de obras máis molesto rematará antes do inicio do curso, mais a instalación do ascensor terá que agardar un pouco máis”.

Esta reforma foi unha das licenzas solicitadas pola Administración autonómica, xunto coa do CEIP López Ferreiro, e que foron aprobadas o pasado 10 de xuño no Pazo de Raxoi en xunta de goberno local. Mais, aínda que ambas foron tramitadas no mesmo momento, as do López Ferreiro seguen sen desenvolverse polo de agora.

Unha mellora en accesibilidade para o centro IES San Clemente

A reforma do IES San Clemente está financiada a través dunha partida orzamentaria que a Xunta anunciou o ano pasado, e na que destinou máis de medio millón de euros a un total de 11 actuacións de mellora en centros educativos públicos da capital galega. Este investimento forma parte dos 2 millóns que se destinarán a 138 intervencións tan só na provincia da Coruña.

As obras do futuro ascensor do instituto San Clemente foron adxudicadas por 81.738,22 euros. A solicitude de licenza ao Concello fíxose o ano pasado, o 5 de xuño, e foi concedida en 2024, o 11 do mes de xuño. Agora que o proceso de construción e instalación xa comezou, a Consellería de Educación da Xunta explica que durante o verán só se leva a cabo a parte das obras que é a máis molesta, e calculan que esta fase de construción remate antes de que comece o curso, e máis tarde, instalarán o ascensor.

Esta reforma busca mellorar a accesibilidade do centro, acción que responde á procura á atención á diversidade da que se falou no Consello Municipal de Educación, que se celebrou por primeira vez en 13 anos o pasado 14 de xuño.

A cuberta segue en suspensión

Por outro lado, o CEIP López Ferreiro ten pendentes varias obras, entre elas a extensión da cuberta de acceso e a mellora da accesibilidade e da eficiencia enerxética. Estas reformas foron adxudicadas por 264.152,16€.

Mentres que á substitución dun muro, por problemas de humidades, si se lle concedeu a licenza, o permiso para executar á estrutura dunha cuberta de metacrilato foille denegado. Esta suspensión afecta, en xeral, a calquera obra que aumente o volume ou o exterior dos edificios, xa que ambos están na mesma parcela e se regulan polas mesmas normativas. Deste modo, ata que cambie o uso do edificio, e polo tanto da parcela, non se comezará a realizar a obra.

Rosa Suárez, directora do centro, explica que debido as restriccións que fixa o PXOM, a continuación da cuberta de metacrilato cara ao patio de Educación Infantil “non se vai poder desenvolver polo de agora”.

As obras, que corren a cargo da dirección territorial da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, estanse a desenvolver, aínda que na semana do 8 de xullo os traballos estiveron parados. Ademais, espérase que no mes de agosto comecen as reformas de conservación e reparación do centro, isto incluirá pintar o terceiro andar e as salas do profesorado, a limpeza das cubertas e do valado exterior e tamén o arranxo da calexa próxima ao centro.