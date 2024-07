Tres meses de rehabilitación e máis de 200.000€ de custo para “protexer” o Pazo dos Irlandeses

Na última semana foron varias as obras de rehabilitación que deron comezo na cidade histórica. Unha das máis destacadas é a que se está a acometer no Pazo dos Irlandeses ou de Ramirás (rúa Nova, 44), asinada polo estudio Arquitectos Asociados SA, e coa que se pretende evitar que o inmoble poida ser declarado ruinoso e pase a integrar o Rexistro de Soares municipal. Unha ameaza que pende sobre o edificio dende hai tempo e que tomou forza nos últimos meses.

A finais de maio deste ano, o estudio de arquitectura explicaba a EL CORREO GALLEGO que as obras darían inicio xa no mes de xullo, pero a demora do permiso municipal de ocupación de vía pública. Segundo as informacións do Pazo de Raxoi, o expediente para instalación dos andamios abriuse xa en 2023, pero o expediente non estaba completo. “Reclamóuselle documentación en tres ocasións, a última no mes de abril”, aseguran fontes municipais

As actuacións que se van levar a cabo neste emblemático edificio da cidade histórica, propiedade da familia Harguindey, teñen un custo que supera os 200.000 euros, polo que requiriron da propiedade a busca de fonte de financiamento. As obras céntranse na rehabilitación da cuberta e das galerías, co obxectivo de “evitar que entre a auga da chuvia, pois o inmoble conserva no interior artesonados e antigüidades, nalgún caso, de moito valor”, explican Arquitectos Asociados.

Unha restauración, da man da empresa Hábitat, que vai afectar a cuberta enteira e que se fará recuperando a maior parte da madeira existente, “cun 80% máis ou menos de madeira orixinal refacemos estrutura”, actuando naquelas zonas nas que ten entrado auga, “nalgún sitio as cabezas estaban podridas, pero as tesouras e as vigas consérvanse, por seren dunha madeira de castiñeiro de moi boa calidade”. Unha vez que se estruture de novo “volvemos retellar, neste caso con taboleiro e con tella do país”. Dende o estudio de arquitectura recálcase que se trata de manter na rehabilitación “o modelo tradicional máis absoluto”.

As obras de recuperación do inmoble tamén van afectar as galerías góticas, que dan ao xardín do pazo no que se conservan sete camelias que teñen sona de seren das máis antigas de Santiago de Compostela. Situadas no primeiro andar do edificio, estas galerías de madeira divídense en dous tramos con tres arcadas cada un deles. Un tramo rehabilitouno o Consorcio nos anos 2000 e “agora continuaremos coa restauración do segundo tramo, que se rehabilitará integramente”.

A outra galería que se vai rehabilitar atópase no segundo andar e é metálica, polo que os traballos de restauración os acometerá a empresa compostelá Forxa Chago –Premio Richard H. Driehaus das Artes da Construción 2021–. O principal inconvinte neste punto é que se trata “dun perfil que hai moitos anos que non se fabrica”, polo que se está a buscar unha perfilería e, de non atopárena, habería que fabricala completa “e ten que ser toda artesá”, explican, “un traballo meticuloso”. A coroa da fachada do edificio, que durante unha tronada se viu danada, chegando a caer unha parte da mesma, tamén vai ser rehabilitada, neste caso polo canteiro Castelo, que iniciará tamén o seu traballo este mes de xullo.

Segundo os prazos que manexan en Arquitectos Asociados SA, o tempo de execución da obra é de tres meses, polo que a restauración da cuberta durante o mes de agosto, ao igual que a restauración da coroa. No mes de setembro o estudio de arquitectura ten previsto que estea tamén reamatada a galería máis complicada, a da perfilería metálica.

O debate da limitación dos usos

O planeamento urbanístico da cidade, en especial da histórica, contempla unha limitación de usos dos inmobles, unha cuestión que supón un problema para algúns dos edificios máis emblemáticos de Santiago, como pode ser o da Sala Yago ou este mesmo Pazo dos Irlandeses. Unha obra dos séculos XVII e XVIII responsabilidade de exiliados irlandeses –que lle dan nome–, que constituíron en diversos países do continente comunidades sacerdotais propias, unha delas a de Compostela e que se mantivo ata 1770.

Despois diso, e ao longo de catro séculos, o Pazo de Ramirás foi sede dun rexistro mercantil e tivo usos comerciais, pero nunca foi estritamente residencial. Tomás Harguindey, explica a este respecto que unha vez rematada a obra se contactará de novo co Concello de Santiago, “para buscar algún tipo de saída, ver as posibilidades que hai, pois non se poden facer vivendas nun edificio composto por andares de 800 metros cadrados”, explica.

Harguindey pon en valor o “compromiso moral de toda a familia co edificio”, e destaca o hándicap que supón para a pervivencia do mesmo a limitación de usos. “Sempre mantivemos contacto co Pazo de Raxoi e unha vez que se finalice esta rehabilitación retomaremos, porque se trata de buscarlle unha saída digna ao edificio, non para construír pisos”. Unhas posibilidades que Tomás Harguindey leva a usos institucionais ou hoteleiros, e conta que para este último a familia xa ten recibido ofertas, “sería un hotel que podería competir co Hostal dos Reis Católicos”, afirma polo valor patrimonial do Pazo de Ramirás.

O debate sobre a limitación de usos que pon Harguindey enriba da mesa refórzao reflexionando sobre que “non se pode medir toda a améndoa cos mesmos parámetros”, e apunta que debería tamén poñerse o foco na utilidade do edificio.

