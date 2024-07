Alerta de robos entre los vecinos de Santiago: utilizan hilo y pegamento para marcar las puertas

"Estos días de fin de semana han estado marcando las puertas de las viviendas con una especie de hilo y pegamento que unen al marco superior con el objetivo de robar". Este es el contenido anónimo de una nota pegada en uno de los portales de un barrio de Santiago que estos últimos días han sufrido incursiones por parte de una o varias personas, con la finalidad de comprobar si sus moradores han salido unos días de vacaciones.

Nota anónima en un portal compostelano alertando del marcaje de viviendas con hilo y pegamento / Redes Sociales

Y es que a tenor de lo ocurrido este domingo en Fontiñas, cuando una familia encontró su piso revuelto después de que uno o varios ladrones accedieran a la vivienda llevándose consigo joyas y relojes de alta gama, parece que un grupo organizado estaría intentando aprovechar las fechas estivales en Compostela para intentar cometer robos en casas vacías.

Un asalto, que según una de las integrantes de esta familia, podría haber sido perpetrado por profesionales, ya que entraron en la vivienda sin dejar marca alguna en la puerta: "Son bastante profesionales porque no rompieron nada, saben abrir las cerraduras perfectamente porque la puerta estaba intacta", señaló esta afectada.

Otro detalle que demuestra que podría tratarse de personas especializadas en este tipo de delitos, es que no perdieron la oportunidad de llevarse la cámara de seguridad para no ser descubiertos. "Tenemos una cámara que apunta a la puerta de entrada y que también se llevaron", indicó la víctima en una denuncia en redes sociales en la que no perdió la oportunidad de avisar al resto de vecinos: "Que la gente esté alerta. Si están de vacaciones que manden a alguien a revisar, porque está claro que están controlando los pisos vacíos".

Una bolsa con calcetines como excusa

Otra situación de la que están alertando vecinos de distintos puntos de la ciudad, es la de un joven que se dedica a acceder a edificios para ir timbrando piso por piso en todas las viviendas portando una bolsa con calcetines para vender a modo de excusa por si le abren la puerta.

Denuncias a través de redes sociales sitúan a esta persona en edificios de al lado de la estación lntermodal, Conxo o el Restollal, lugar este último en el que el denunciante interactuó con este muchacho bolsa de calcetines en mano, al que preguntó el porqué de timbrar a todas las viviendas: "Bajé a preguntarle por qué timbraba a todos los pisos y no me contestó. Subió a la última planta y fue bajando. Una vez que se había ido, miramos si encontrábamos marcas o indicios de algo y descubrimos un papel escondido en el ascensor que ponía 5B y 6A se puede entrar".

Denuncia del vecino de O Restollal que interactuó con el joven de la bolsa de calcetines / Redes Sociales

La Policía Nacional pide extremar las precauciones y denunciar todos los casos

Fuentes consultadas de la Policía Nacional de Santiago han explicado a EL CORREO GALLEGO que por el momento no tienen constancia de ninguna denuncia acerca de estos casos, pero piden a la ciudadanía que cuando tengan conocimiento de cualquier hecho similar o marca en las viviendas, contacten con ellos. "Si alguien detecta a alguna persona sospechosa que llamen al 091, y en el caso de llegar a su domicilio y encontrar la puerta abierta, lo importante es no entrar y llamar a la policía para que una patrulla se persone rápidamente en el lugar", explican desde la comisaria compostelana.

Comisaría de la Policía Nacional en Santiago de Compostela / Jesús Prieto

Los agentes hacen hincapié en que en muchos casos estas denuncias solo se hacen en redes sociales, sin llegar a dejar constancia documental de las mismas en dependencias policiales, algo muy importante para intentar atajar lo antes posible este tipo de delitos: "Lo importante en estos casos para que haya una seguridad integral, es la colaboración estrecha entre los ciudadanos y la policía, dejando constancia de estos actos delictivos lo antes posible ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", concluyen.