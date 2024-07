Galicia refuerza su prestigio en la medicina forense con la sede puntera del Imelga en Santiago

“Converter o edificio nun centro de referencia da medicina forense en Galicia”. Con este objetivo, el Consello da Xunta autorizó este lunes la contratación de las obras de construcción de la nueva sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Santiago, con un importe de licitación de más de 6 millones de euros, que incluyendo el IVA asciende a 7,3 millones, indicaron desde el Gobierno gallego. Asimismo, debido a que el plazo máximo de ejecución es de 18 meses, en San Caetano prevén que los trabajos comiencen “a mediados de novembro deste ano”. La obra se licitará mediante “procedimento aberto e tramitación ordinaria, de acordo con criterios de solvencia técnica ou profesional e económica e financeira e outros criterios de adxudicación”, señalaron.

Antonio Gómez Caamaño y Diego Calvo firmaron este lunes un convenio para potenciar la colaboración entre el Imelga y el Sergas en materia de violencia o agresión sexual y en otras actividades de interés sanitario/ / JACOBO TÁBOAS

Con el anuncio realizado este lunes, desde la Xunta inciden en que se avanza así en la materialización del proyecto diseñado por el arquitecto vigués Alfonso Penela, como ganador del concurso de ideas promovido en el marco de un convenio con el Colegio de Arquitectos de Galicia. De esta forma, la Xunta vuelve a sacar a licitación la contratación de las obras después de que la anterior convocatoria publicada el año pasado se declarase desierta al no existir ninguna oferta admitida tras la renuncia de la empresa cuya propuesta había sido elegida. El proyecto presentado por Alfonso Penela contempla un nuevo edificio formado por dos alas, con una zona verde entre ellas. “Cada unha das alas divídese en tres andares, con dúas partes que permiten separar as distintas áreas de traballo. Así, no baixo situaranse oficinas e o aparcadoiro; no primeiro piso, laboratorios e autopsias, e no segundo, os espazos para os profesionais da psicoloxía e forenses. A infraestrutura contará tamén cun soto para acoller outras instalacións e un arquivo de carácter xeral”, reseñan desde el gobierno gallego.

Situada en el Polígono das Fontiñas, en la intersección que forman las calles Londres y Roma, esta nueva sede albergará la Dirección del Imelga en toda la comunidad y la Subdirección de Santiago, una de las siete con las que cuenta en las distintas ciudades gallegas. Con este proyecto, subrayan en San Cateano, “o Goberno galego dálle resposta a unha demanda histórica do organismo e pretende converter o edificio nun centro de referencia da medicina forense en Galicia”.

Reforzar la atención a víctimas de agresión sexual

También en la jornada de ayer, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, firmaron un convenio para potenciar la colaboración entre el Imelga y el Sergas en materia de violencia o agresión sexual y en otras actividades de interés sanitario. Al acto también asistieron el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, y la directora del Imelga, Noemí Morte.

Con este acuerdo se refuerza la colaboración entre los profesionales de ambas entidades para garantizar una atención y asistencia en condiciones de privacidad, seguridad y confidencialidad a víctimas de agresiones sexuales. Por un lado, esta línea permanente de colaboración pretende que la asistencia a las víctimas sea “lo más estricta posible” desde el punto de vista de la prueba, de manera que la recogida de muestras y otras evidencias “contribuyan a acreditar casos de violencias sexuales, manteniendo la cadena de custodia”.

Formación multidisciplinar

Además, los profesionales del Imelga se encargarán de la formación específica y multidisciplinar de los trabajadores del Sergas en este ámbito. En esta línea, incluso se contempla la posibilidad de establecer rotaciones en la formación de los MIR en ese ámbito de actividad. Así, tal y como se recoge en el acuerdo marco, las experiencias compartidas tanto con actividades de formación como en la elaboración de los protocolos actuales ayudará incluso a adaptar los partes de lesiones a las casuística que se pueden dar en situaciones de violencia o agresión sexual, incluyendo la violencia en la infancia y adolescencia.

Asimismo, el acuerdo establece la mejora de las salas de autopsias en los centros del Sergas para que los profesionales de la medicina forense puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. Con esta misma finalidad, se habilitará el acceso de los médicos forenses del Imelga a la información de la historia clínica electrónica para realizar una primera atención a las víctimas de violencia o agresión sexual en los casos en los que no existan investigaciones judiciales.

En temas de mutuo interés, se colaborará también en la prevención de la muerte súbita para efectos de la realización de estudios genéticos, ya que el Sergas dispone de una unidad de referencia para el Sistema Nacional de Salud para el manejo de pacientes con cardiopatías familiares situada en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

