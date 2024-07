Inversión de 12 millóns para a xestión da rede pública de albergues co foco no Xacobeo’27

O presidente da Xunta anunciou onte que o Consello vén de aprobar a licitación do novo contrato de xestión dos albergues públicos para peregrinos, no que se investirán uns 12 millóns de euros nos próximos dous anos. Alfonso Rueda destacou o “importante auxe” na afluencia de peregrinos que se ten detectado nos últimos tempos. Neste sentido, citou as “cifras de récord” que supoñen as 235.000 compostelas entregadas ata o momento, o que supón medrar “a un ritmo medio” dun 15% respecto ao ano anterior, no que xa se acadaran cifras históricas. Engadiu que estes datos non teñen en conta que se estima que “chegan un 30% máis” de peregrinos que non recollen esta acreditación.

Co obxectivo de que estes peregrinos “teñan a mellor experiencia ao seu paso por Galicia”, o Consello da Xunta aprobou este luns esta partida. O expediente de gasto derivado desta contratación inclúe o servizo de atención ao peregrino, limpeza e xestión de cobramento. Trátase dun orzamento prorrogable a outros dous exercicios: así, tendo en conta as prórrogas e posibles modificacións de contrato, tería un valor estimado total de 22 millóns de euros. Deste xeito, está previsto que a empresa que resulte adxudicataria do novo contrato xestionará un total de 79 albergues de peregrinos, con algo máis de 3.500 prazas “presentes en todos os camiños recoñecidos oficialmente”, segundo precisou o titular do Executivo galego. Nestes momentos, a Xunta xestiona directamente 62, e outros 13, aínda sendo titularidade do Xacobeo, están xestionados por concellos e outras entidades. O contrato ten en previsión, ademais, a posibilidade doutras catro posibles aperturas máis, que serían cubertas no contrato.

Ademais de albergues, a empresa tamén xestionará outros tres puntos ou centros de interpretación e información aos peregrinos que xestiona a S.A. Xacobeo no Cebreiro, o Centro de Interpretación do Camiño Norte en Mondoñedo e o Centro de Interpretación do Camiño Primitivo en Lugo.

Deste xeito, explicou Rueda, a Xunta segue traballando na planificación do Xacobeo 2027, que se está presentando “coas mellores perspectivas vista a crecente afluencia de peregrinos nestes últimos anos”.

Amplitude de servizos

Os servizos que se inclúen na contratación aprobada onte son, entre outros, o control de acceso, información, atención, e apertura e peche dos albergues e puntos de información, segundo os requirimentos descritos no prego de prescricións técnicas. A empresa adxudicataria tamén se encargará da limpeza das dependencias, mobiliario, aparellos, enxoval e outros aveños dos albergues e puntos de información, para o que achegará o material preciso, segundo os requirimentos descritos no prego de prescricións técnicas. Tamén está prevista a xestión do cobramento do prezo establecido polo uso dos albergues e, en xeral, calquera outra función relacionada co servizo que poida encomendarlles a S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, de acordo co previsto nos pregos e no contrato.

A licitación do servizo será mediante o procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada. A achega da Xunta de Galicia para o financiamento da presente contratación supera os 11,7 € nos dous primeiros anos do contrato e ten un valor estimando de máis de 22 M€ (tendo en conta as posibles prórrogas de dous anos e posibles modificacións de contrato).