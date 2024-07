Louzao reitera que os asesores do Goberno local “son 13, non 30”

Na rolda de prensa para dar conta dos acordos da xunta de goberno, a concelleira de Cultura, Míriam Louzao, reiterou as palabras do titular de Facenda e Persoal, Manuel César, ao respecto das acusacións do PP sobre o número de asesores e altos cargos do Goberno local. “Son 13, non 30”, insistiu.

Respondía así Míriam Louzao, ás preguntas dos xornalistas arredor da petición lanzada este fin de semana dende o Grupo popular, para que se cesasen eses altos cargos e se destinase o diñeiro que se aforraría (e que o PP cifra en 1,4 millóns) a proxectos de turismo sostible.

“Consideramos que é un traballo que hai remunerar, tamén o dos asesores do PP”, explicaba Louzao, para lembrar que do total de 22 asesores do Concello, 9 corresponden á oposición e deses, 5 ao PP. “Cesar os asesores non ten sentido, nin eleminar os 4 concelleiros liberados cos que conta o Partido Popular”. A edil do BNG lembrou que os salarios dos concelleiros “son públicos, poden consultarse e ver que é incerto que cobremos 75.000 euros”. “Seguir instalados na mentira é irresponsable”, afirmou Louzao en referencia ás denuncias do Partido Popular.

A concelleira de Cultura tamén respondeu ás críticas do PSOE sobre o acordo do Concello coa Xunta para a ordenación na mobilidade na contorna do Hospital Clínico e a construción do novo aparcadoiro nesa parcela. Segundo a concelleira socialista Marta Abal, que criticaba a falta de transparencia do Goberno local, Compostela está lonxe de achegar un 10% a ese proxecto. Abal aseguraba esta fin de semana que sería máis, posto que o Concello cedera ante a Administración e non se percibirá o IBI do CHUS cando rematen eses traballos, para o que tamén se lle bonificou o imposto de obra.

Louzao asegura ver ese 10% que chega o Concello “non como un gasto, senón como un investimento” e en canto á condoación do pago do IBI, a concelleira insistiu en que nunha negociación, ambas partes debe facer concesións para chegar a acordo nunha obra tan importante.