Un nuevo corte de tráfico en Santiago provoca cambios en el transporte urbano este jueves

Este jueves 18 de julio, la rúa das Fontes do Sar, en el tramo comprendido entre la rúa de Londres y la rotonda de la rúa do Vieiro, quedará cortada al tráfico entre las 15.00 y 19.00 horas por el pintado de los carriles de la vía. El desvío recomendado se realizará a través de la rúa de Dublín y de la Costa do Vieiro para enlazar de nuevo con la rotonda y con la rúa Fontes do Sar.

Así lo anunció el Concello de Santiago en un aviso en su página web en el que también se señala que este corte provocará las siguientes alteraciones en el transporte público.

Transporte urbano

Por este motivo, las líneas que circulan por la zona sufrirán los siguientes desvíos entre las 15.00 y las 19.00 horas.

Línea 9 hacia la Cidade da Cultura y línea C6: desde la rúa de Londres se desviarán por la rúa Dublín y Costa do Vieiro, retomando en la rotonda su itinerario habitual hacia el multiusos. Quedarán suprimidas las paradas (297) rúa Londres, instituto, para la línea 9, y la parada (494) rúa Fontes do Sar nº4.

Línea 9 hacia praza de Galicia y línea C5: desde la rotonda del Vieiro se desviarán por la costa do Vieiro y rúa Dublín, rúa Londres y cambio de sentido en la rotonda de la EGAP para realizar la parada habitual (296) en la rúa Londres. Quedará suprimida la parada (492) rúa das Fontes do Sar.