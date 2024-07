Estos son los artistas que traerán la música negra a Santiago con el Outono Códax

El Outono Códax, que se celebrará en diversos puntos de Santiago a partir del 31 de octubre, regresa un año más a la capital gallega para celebrar su decimocuarta edición. Este año el festival contará con la presencia, en casi todos los casos exclusivas en Galicia y en otros incluso en España, de artistas y bandas de renombre internacional de la escena de las músicas de raíz afroamericanas, entendidas en su más amplia extensión: desde el blues al soul o desde el rock sureño al swing, pasando por el rocksteady o por el surf.

Nombres como el del ganador de dos Grammys al mejor álbum de blues contemporáneo, Fantastic Negrito, los canadienses The Sheepdogs, que abren en Santiago su gira europea, o la californiana Shannon & The Clams son algunos de los principales atractivos de esta edición.

Para los más afines a esta escena aplauden además la presencia de figuras, que quizás no son tan conocidas pero de incuestionable calidad y muy difíciles de ver por Galicia, como The Jives Aces o The Fuzillis, o los encargados de abrir el festival, The Courettes.

En cuanto a la representación gallega, en esta edición recaerá en Mamba Negras, quinteto vigués formado por grandes músicos gallegos ampliamente reconocidos, y Madame Bird, la banda de la gran voz de la escena negra gallega, Carla de Figueredo.

Además, desde Barcelona llegará Los Tiki Phantoms, una banda referencial del surf instrumental con tres décadas de trayectoria.

Los conciertos de esta edición del Outono Códax, que se celebrará entre el 31 de octubre y el 23 de noviembre, volverán a tener por escenario la Sala Capitol y el Riquela Club de Santiago.

La programación del Outono Códax 2024 se completará, como en las ediciones anteriores, con una amplia programación de actividades paralelas, como catas, cenas musicales, ciclos de cine o exposiciones. Los detalles de toda la programación se conocerán en las próximas semanas.

Entradas y abonos

Los abonos y las entradas están ya a la venta desde este martes y se pueden adquirir en Santiago en A Reixa Tienda-Matrioska y a través de salacapitol.com o ataquilla.com.

El precio del abono para los 4 conciertos de la sala Capitol es de 55 euros (más gastos de gestión), para los 50 primeros compradores, y de 65 euros (+gg) para el resto.

Las entradas por día para los conciertos de la Sala Capitol tendrán un precio de 20 euros (+gg) en venta anticipada y 25 euros (+gg) en taquilla.

Las entradas por día para los conciertos que se celebren en el Riquela Club tendrán un precio de 15 euros (+gg) en venta anticipada y 18 euros (+gg) en taquilla, con un aforo muy limitado.

Además de en Compostela, las entradas también estarán a la venta en Bonus Track (Ourense), Rock Box (A Coruña), Honky Tonk (Vigo).

Programación

Jueves 31 de octubre | The Courettes

The Courettes / Outono Códax

"La formación de rock and roll de dos personas más grande del mundo", así definió la publicación británica The Next Big Thing a The Courettes, la alianza entre Flavia Couri (guitarra y voz) y el batería Martín Couri. Serán los encargados de abrir la decimocuarta edición del Outono Códax en el Riquela Club, con una propuesta en la que tienen cabida el garaje, el blues, el surf y el rock and roll teñido de amor por los años 70, pero tocado con actitud valiente.

Imágenes vintage, fascinaciones retro, sonidos analógicos y Lo-Fi, guitarras con fuzz, melodías que unas veces son azucaradas y otras furiosas, maracas, suspiros, dolores de amor, muro de sonido, encanto y sensualidad... Estos son algunos de los ingredientes de la receta de sus conciertos, del que se podrá disfrutar en la Sala Riquela y de los que están disfrutando los festivales del género más importantes.

Sábado 9 de noviembre | The Sheepdogs

The Sheepdogs / Outono Códax

The Sheepdogs abrirá su gira europea y con solo tres fechas en España (Santiago, Madrid y Barcelona) con su actuación el 9 de noviembre en la Sala Capitol. La banda canadiense, que llevó su rock sureño y psicodelia de la vieja escuela a un nivel internacional, es uno de los platos fuertes de esta edición del festival.

Formada en 2004, la banda mantuvo una trayectoria ascendente, combinando riffs potentes y melodías armoniosas que evocan la esencia del rock clásico. Su música se describe mejor como un regreso nostálgico al rock de los años 70, con una mezcla de rock boogie y armonías melódicas que crean una experiencia auditiva única.

The Sheepdogs tocaron en algunos de los festivales más importantes del mundo como Coachella, Glastonbury o Lollapalooza. Además, fueron la primera banda de la historia sin un contrato firmado con una discográfica que fue portada de la revista Rolling Stone.

Viernes 15 de noviembre | Los Tiki Phantoms

Los Tiki Phantoms / Outono Códax

El cuarteto de música instrumental catalán devolverá al Riquela Club el rock and'roll clásico, así como el surf rock, con su concierto el 15 de noviembre. Los Tiki Phantoms se presentan como El Dorado (guitarra solista), El Caníbal (guitarra rítmica), El Jíbaro (bajo) y El Bravo (batería). Llevan tres décadas encima de los escenarios, con presencias en festivales de calibre como el FIB, el Cruïlla, el Low Cost o el Sonorama, apareciendo siempre caracterizados con traje negro y ocultos tras una máscara de calavera en la cara. "El público no va a acudir a un concierto, sino a un acto de cachondeo", comentan.

Jueves 21 de noviembre | Mambas negras

Mambas Negras / Outono Códax

La noche del jueves 21 la abrirá en la Sala Capitol el reconocido quinteto vigués en el que participan grandes figuras de la música gallega con una amplia trayectoria, como Óscar Avendaño, Andres Cunha o Toño López. Se juntaron para celebrar un repertorio formado por icónicas canciones de las bandas sonoras de las películas de Quentin Tarantino. Desde el baile de Uma Thurman y John Travolta al ritmo del You Never Can Tell de Chuck Berry en Pulp Fiction, hasta la tórrida escena de Salma Hayek bailando con una serpiente en Abierto hasta él amanecer, Mambas Negras te llevan en un viaje sonoro lleno de nostalgia y emoción.

Jueves 21 de noviembre | Shannon & The Clams

Shannon & The Clams / Outono Códax

Garaje rock, soul de los sesenta, doo wap y la primera psicodelia son los pilares sobre los que a lo largo de los últimos 15 años sustentó su sonido la banda californiana Shannon & The Clams. Acompañantes asiduos de bandas como The Black Keys o Greta Van Fleet, llegan a la Sala Capitol para cerrar su gira europea, en la que están estrenando su séptimo disco, The Moon Is In the Wrong Place, editado en este 2024 después de la muerte del prometido de Shannon Shaw en un accidente de tráfico.

The Moon Is In the Wrong Place, producido por el reconocido Dan Auerbach, se presenta como una exploración holística de dolor, al tiempo que recoge algunas de las canciones más emocionantes de su discografía.

Viernes 22 de noviembre | The Jive Aces

Jive Aces / Outono Códax

The Jive Aces llegará a la Sala Capitol el 22 de noviembre para crear un ambiente dedicado al swing, el rat pack y el rock and roll. El septeto, caracterizado por sus espectáculos llenos de energía, se convirtió en la priemra banda en llegar a las rondas finales de Britain's Got Talent.

The Jive Aces se han establecido firmemente como la banda de swing número uno del Reino Unido. Han agotado las entradas en el Royal Albert Hall y encabezado festivales en 40 países a lo largo de sus más de 25 años de trayectoria. Su actuación en Glastonbury de 2015 fue catalogada por el Daily Telegraph cómo una de las más destacadas del festival. “Estos músicos saben como entretener y hacer que su música sea relevante, contemporánea y atemporal˝, escribieron de ellos.

Con sus característicos trajes amarillos y un repertorio que se extiende desde las melodías eternas de la era del swing hasta el brillo del rat pack con un toque de rock 'n' roll clásico, interpretan, con su estilo único y alegre, canciones de grandes artistas como Louis Prima, Bobby Darin, Louis Armstrong, Sammy Davis Jr. o Ella Fitzgerald, así como una selección de magníficos temas originales.

Viernes 22 de noviembre | The Fuzillis

The Fuzillis / Outono Códax

Los ingleses The Fuzillis serán los encargados de abrir la noche más loca de esta edición del festival, junto a The Jive Aces. Esta imparable máquina de rock and roll se formó en Londres a finales de 2014. Se caracterizan por la gran energía del guitarrista Sr. Dan Martin, por los gruñidos del saxo tenor de Thomas “T-Mag” Maguire, los estruendosos ritmos selváticos de Wilco “The Hammer” van Eijk y los tonos graves del bajo de Mr Frankie Fuzilli Sr.

Sus últimas actuaciones incluyen el festival del Valle de Tobalina, el Rock and Roll Circus de Amsterdam (siendo cabeza de cartel de su 10º aniversario), Weirdsville, What’s Cookin´, , The New Barcelona Hayride, Funtastic Dracula Carnival, Hipsville, Surforama, The Rockabilly Rave y el Madrid Motorcycle Film, entre otros muchos mas por toda Europa.

Sábado 23 de noviembre | Fantastic Negrito

Fantastic Negrito / Outono Códax

El último de los platos fuertes del Otoño Codax 2024 llega a la Sala Capitol con dos Grammys en la maleta. El primero lo ganó en 2016 con su segundo disco, The Last Days Of Oakland, merecedor del Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo de aquel año. Un disco y un hito que situaron la Fantastic Negrito en el olimpo de la música negra. Él se define como un músico de “blues con actitud punk”.

En 2018, con su tercer disco, Please Don't Be Dead, consiguió ganar su segundo Grammy consecutivo, también en la categoría de mejor álbum de blues contemporáneo. En junio de 2022 publicó un nuevo álbum, White Jesus Black Problems, en el que se aleja de las convenciones del blues-rock y del que en febrero de 2023 lanzó una secuela, Grandfather Courage, donde reimagina en clave acústica las canciones de su predecesor.

El pasado 2 de julio Fantastic Negrito y Sting publicaron un single conjunto, Undefeated Eyes, editado desde el propio sello de Fantastic Negrito, encajando perfectamente sus distintivas voces para contar con elegancia cruda, pero llena de vida una historia sobre la pérdida de la confianza y los momentos bajos de las relaciones.

El músico de Massachusetts ya anunció que en su concierto en Outono Códax presentará un nuevo disco, del que por el momento se desconoce tanto el título como la fecha de lanzamiento.

Sábado 23 de noviembre | Madame Bird

Madame Bird / Outono Códax

La representación gallega de la última cita del Outono Códax, abriendo la noche junto a Fantastic Negrito corre a cargo de Madame Bird, el proyecto de Carla de Figueredo, la voz mas prominente de la escena "negra" gallega, quien tras dos años de andadura girando por distintas salas haciendo grandes versiones de rocksteady y northern soul, ahora se dispone a dar el gran salto grabando Old Souls, un disco de tintes souleros con el que levanta sus alas negras para llevarnos a lol mas alto con su música y su radiante voz, que nos arrastra a la primera Aretha o a la mismísima Etta James.

Los temas de Madame Bird son una mezcla muy personal con influencias que van desde el northern soul más tradicional hasta el R&B más agresivo, pasando por el jazz crooner de los primeros 50 o las baladas de la Chess de los 60.En directo, Carla de Figueredo se presenta acompañada por José Triay (guitarra), Toño Martín (bajo) y Alberto Camba (batería).