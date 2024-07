Primeira toma de contacto entre Concello e CEG: Vieites, favorable á implantación da taxa turística en Santiago

Goretti Sanmartín, xunto coa concelleira de Promoción Económica, María Rozas e o concelleiro de Facenda, Manuel César mantiveron esta mañá unha xuntanza co presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, para conversar sobre as necesidades de Santiago co fin de que "sexa un lugar onde a diversificación económica sexa un camiño a trazar". Con esas palabras definiu a alcaldesa esta primeira toma de contacto.

Sanmartín recoñeceu que a cidade depende moito do sector servizos e do turismo, se ben "queremos apostar pola recuperación industrial que ten unha memoria, como foi a industria do coiro o un lugar representativo que vimos de recuperar como a Casa das Máquinas".

Abordouse no encontro a posibilidade de que poida haber máis solo empresarial, sendo XestuR o que ten que facer o desenvolvemento do solo. "É importante que poidamos coñecer dende o punto de vista urbanístico cales son as necesidades das empresas que se van a instalar (tamaños, necesidades, tipo de industria)", mencionou.

A oportunidade que se abre coa opción de crear un nodo loxístico de mercadorías, en colaboración con Mercasa, "que pretendemos que sexa o máis importante do noroeste da península,", e poder ampliar a plataforma loxística de mercadorías no mesmo para continuar creando infraestruturas importantes para Santiago foi outro dos temas tratados. "Vimos xa de asistir á inauguración do Orbital, estamos pendentes do remate do proxecto e inicio das obras do Orbitaliño e de poder solicitar xa a ampliación do Orbital cara o norte e tamén dunha infraestrutura que sempre demandamos como a estación de mercadorías", explicou a alcaldesa.

Comercio, transporte e taxa turística

Outro temas tratado foi a necesidade de impulsar o comercio de proximidade, así como a unión existente entre comercio e turismo "no sentido de que Santiago ten que ser a capital das compras". O obxectivo, en palabras de Sanmartín, é "poder facilitar que teñamos un turismo que pernocte máis, de calidade, e máis sustentable"-

Nesa liña fíxoselle entrega a Vieites do informe que impulsa o Concello en colaboración coa Universidade de Santiago sobre o imposto de estadías turísticas, do cal están agardando a resposta da Xunta. Un informe sobre o que o presidente da CEG dixo estar a favor. "Se xa está establecido noutros lugares, por que non en Santiago?", dixo.

A necesidade de mellorar a situación do transporte, cuestións xa incluídas no novo contrato do transporte, o impulso do biopolo da Sionlla son outras das prioridades.

Pola súa banda, Juan Manuel Vieites trasmitiu que foi un encontro "moi positivo" ao conseguir tratar temas "que dende os polígonos e empresarios transmitiron á CEG. Vieteis puxo o foco en que o tema de infraestruturas "é fundamental para o desenvolvemento empresarial".

"Estamos comezando unha boa relación ao tratar temas específicos para que as empresas e cidadáns de Santiago poidan desenvolver actividades de maneira mellor", aclarou.

O presidente da CEG recordou que a UE no 2020 puxo o requerimento de chegar ao 20% do tecido industrial produtivo, un porcentaxe que apenas chega ao 8% na capital galega. "Queda camiño por percorrer, pero hai que poñer as primerias cousas en funcionamento para logralo. Unha diversificación económica é fundamental para a cidade e os cidadáns", concluiu.