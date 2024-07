Éxito de participación no Campus Sar

O Multiusos Fontes do Sar acolle como cada verán o Campus Sar dende o remate das clases en xuño ata a volta en setembro, en quendas semanais. Ao longo da mañá os asistentes desfrutan de actividades deportivas, piscina, pádel e tenis, obradoiros, inglés, xogos, excursións… e os venres gozan dunha actividade especial.

A semana pasada, unha das de maior afluencia deste verán con máis de 380 nenos e nenas, finalizou cun espectáculo de maxia a cargo de Samuel Moreno, semifinalista de Got Talent. O ilusionista ofreceu dous pases para dous grupos de idades, aos que tamén puideron asistir os familiares que se quixeron achegar.

A inscrición para as semanas restantes ata o inicio do curso escolar continúa aberta en recepción do Multiusos e de Santa Isabel, e en función de se son ou no abonados e do número de semanas nas que se anoten, o prezo parte dos 44€ semana. O horario do Campus é de 8.45h a 14:30h con opcións de ampliación e de comedor.