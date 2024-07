Hostelería Compostela advierte de la presencia de chinches en locales hosteleros

"Todos os veráns sucede o mesmo. Intensifícase o número de peregrinos que chegan a Santiago e empeza a haber problema de chinches", afirma Sara Santos, presidenta de la Asociación Hostelería Compostela, que un año más ha empezado a recibir llamadas de socios hosteleros advirtiéndole de la llegada de los insectos.

Aunque el problema "é case anecdótico" por el momento, desde la asociación de hostelerós piden a sus compañeros "extremar as precaucións para previr o que pode chegar a ser un problema grave" y sobre todo, "que a Xunta de Galicia, os albergues e aloxamentos do Camiño, e as empresas de transporte tomen conciencia diso, porque os chinches chegan aos nosos establecementos nas mochilas dos peregrinos".

También insiste en la necesidad de normalizar la situación entre los propios peregrinos. Con esto, explica que "é un problema de todos, e tanto a administración, como o sector hostaleiro e turístico, e os propios peregrinos e turistas deben tomar conciencia diso e involucrarse para acabar co problema". Así, que recomienda que este año, los que realicen el Camino, vigilen sus equipajes y ropa, porque es probable que puedan ser picados por una chinche durante el recorrido. Así mismo, si detectan alguna antes de salir del establecimiento, de la presidenta insiste que avisen a los responsables para que se puedan tomar las medidas oportunas.