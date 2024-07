Investigadores do IDIS utilizan a intelixencia artificial para predicir a evolución de pacientes de esclerose múltiple

Co obxectivo de predicir a evolución dos pacientes de esclerose múltiple e mellorar a súa calidade de vida, o grupo de Investigación Traslacional en Enfermidades Neurolóxicas (ITEN) do IDIS, en colaboración co IIS Galicia Sur, investiga esta enfermidade mediante intelixencia artificial. O estudo elaborado vén de ser publicado na prestixiosa revista científica Plos One.

A través de datos da primeira resonancia magnética de pacientes con esclerose múltiple extraídos do servizo de Neuroloxía de Hospital Clínico, o programa emprega intelixencia artificial para predicir a evolución destes doentes a 10 anos dunha maneira moi precisa, cunha certeza de case o 90 %. A investigación analizou en total 446 rexistros de afectados con, polo menos, un ano de seguimento.

Este modelo de aprendizaxe automática predí a progresión da discapacidade en pacientes con esclerose múltiple utilizando datos de resonancia magnética basal ou inicial (MRI) e avaliacións clínicas usando a “Escala ampliada do estado de discapacidade”. Segundo explica a primeira autora do traballo, o estudo "propón novos modelos para describir a evolución dos pacientes con programas de IA que prognostican as súas traxectorias usando estes descritores, e ademais, ofrécenos unha idea de que factores contribúen á devandita progresión, como a idade de debut ou as lesións”.

Deste xeito, a investigación permitirá optimizar a posoloxía (rama da farmacoloxía que estuda o intervalo de tempo no que se administra un medicamento) dos tratamentos de esclerose múltiple, en canto a dose e duración do tratamento, así como optimizar a súa aplicación en función do perfil de cada doente ou tratamentos, ao mesmo tempo que se mellora a traxectoria mediante o uso de predictores de ML personalizados.

En canto aos resultados máis destacables, o estudo identificou que a “idade de debut” é unha das características máis influíntes para os modelos regresores desenvoltos. Ademais, o número de lesións cerebrais maiores ou iguais a 9 na resonancia magnética inicial emerxeu como a variable máis influente nas decisións do modelo clasificador.

“O traballo ten un impacto significativo, non só en termos científico-técnicos, senón tamén económico e social, polas súas implicacións na saúde, calidade de vida e cooperación ao desenvolvemento”, sinala o investigador do IDIS, Roberto Agís, último autor do proxecto. “Poderiamos obter evidencia obxectiva e indicadores sobre as intervencións de prevención que axudarán a predicir a eficacia terapéutica dos tratamentos”, explica.

Preto de 4.000 pacientes diagnosticados en Galicia

A esclerose múltiple (EM) é unha enfermidade inflamatoria e neurodexenerativa crónica que provoca desmielinización e acumulación de discapacidade a longo prazo. A activación autorreactiva da inmunidade adaptativa ten un papel protagonista na enfermidade. Aínda que se descoñece a causa que desencadea a enfermidade, todo apunta a unha interacción entre xenes e factores de risco ambientais, virais e de estilo de vida. O atlas de esclero múlptiple 2020, amosa que existen arredor de 3.800 pacientes diagnosticados en Galicia e 55.000 en España, cunha prevalencia do 75 % en mulleres e unha media de diagnóstico de 32 anos.

Segundo os datos obtidos polo equipo investigador, o estudo con intelixencia artificial (IA) é capaz de proporcionar ferramentas versátiles e poderosas para o tratamento da EM. “As tecnoloxías de IA como a aprendizaxe profunda e a aprendizaxe automática poderían apoiar a integración de factores biolóxicos, psicolóxicos e sociais ao abordar a prevención, o diagnóstico e o tratamento da esclerose múltiple, incluso outras enfermidades”, explica César Veiga, un dos líderes do traballo e investigador de IA do IIS Galicia Sur, xunto a José María Prieto, xefe do Servizo de Neuroloxía de Santiago e líder do Grupo ITEN.

A toma de decisións terapéuticas na enfermidade segue baseándose na integración das mesmas variables demográficas, clínicas, paraclínicas dos pacientes de hai anos, como as imaxes de resonancia e a presenza de bandas oligoclonais. “Aínda existen moitos desafíos abertos neste ámbito e as melloras proveñen de varias liñas de converxencia, como, por exemplo, a integración de conxuntos de datos que poden mellorar a personalización e a capacidade preditiva dos algoritmos de IA no coidado da saúde”, sinala Jose María Prieto.