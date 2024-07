Nova denuncia da Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS: un paciente oncolóxico leva máis de 200 días esperando por unha cirurxía maxilofacial

Un paciente de cancro en remisión, con sonda nasogástrica e placa metálica de contención facial, leva esperando a ser atendido no servizo de cirurxía oral e maxilofacial dende o 22 de novembro de 2023. A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS denuncia unha situación de "abandono asistencial", dando a coñecer o seu testimonio.

“Son paciente oncolóxico en remisión de cancro de lingua, operado hai case 3 anos. Teño instalada unha sonda nasogástrica e foime realizada unha traqueotomía. Agora estou atendido polo servizo de cirurxía maxilofacial do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Despois de cirurxías e tratamentos, e diagnosticada osonecrose, substituíronme a placa de titanio que tiña colacada na mandíbula inferior que pechan con moitos puntos, que foron abrindo, de xeito que permiten que emerxa a placa. Hai meses que se decide extraela con cirurxía ambulatoria, xa que me corta o mentón por varios sitios e sae fóra, producindo infección da zona. Os parafusos fan que se me inflame a cara e provócanme moita dor. Nesta situación levo case 8 meses, desde o 22 de novembro do 2023, data na que quedo incorporado na lista de espera estrutural con prioridade 3", relata o paciente con iniciais V.M.A.P.

Sinala que o anestesista, para realizar a operación, non prescribe a retirada da medicación que toma por un ictus que sufriu hai 6 anos. "Despois de insistirlle telefonicamente ao cirurxián para que programe a intervención (que por certo, sempre devolve as chamadas), esta finalmente queda fixada e, cando xa estou preparado para entrar no quirófano, suspéndese por risco de sangrado ao non ser retirada, 4 ou 5 días antes, a medicación para o ictus".

O cirurxián solicitara quirófano para a primeira semana de xuño. Pasan catro semanas sen que lle fixen a data da intervención e, en comunicación con el, coméntanlle que non lle dan quirófano. "O peor é que vai de vacacións 15 días e eu nesta situación, padecendo moita dor provocada pola placa, que segue cortando o mentón e inflamando a cara. En honor á verdade, teño que dicir que o trato co cirurxián foi moi humano e que, a pesar da súa insistencia, non depende del a disposición do quirófano. Espero esta situación de abandono asistencial, que excede do que cabe considerar como tolerable, se coñeza e se poña fin ao meu martirio”.

A Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS cita que o punto 6 do anexo III da Orde do 19 de maio do 2003 literalmente establece que “O Servizo Galego de Saúde garante que o tempo máximo de espera estrutural (non debida a causas médicas ou á decisión do paciente) nas intervencións cirúrxicas sexa de 180 días naturais“. O relato de V.M.A.P. acredita que está padecendo a vulneración do seu dereito a ser atendido dentro do prazo máximo fixado pola citada Orde e soporta unha demora de 55 días respecto da data máxima de intervención (o 20 de maio do 2024), sendo previsible que aumente ao non constar que o seu cirurxián de referencia fora substituído durante o período de vacacións anuais.

O abandono asistencial que padece este paciente estalle xerando dor e deterioración física, "que non é compatible coa vida digna". A Asociación cita como responsables directos á xerencia do CHUS e o Sergas, "que seguen xestionado a sanidade pública á marxe dos criterios médicos e dos dereitos recoñecidos aos pacientes, producindo con iso dano físico e moral que só poden ser obxecto de rexeitamento social".

Con todo, requiren que a V.M.A.P. se lle realice a operación prescrita, dotando para isto os medios adicionais necesarios. Esixen, tamén, que se respecten os tempos máximos de espera previstos no vixente ordenamento xurídico para todos os pacientes que requiren unha intervención cirúrxica.