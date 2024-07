“Tocar na Beira do Sar é actuar no Santiago da xente”

O gaiteiro galego dará un concerto mañá xoves 18, no festival Folk na Beria do Sar, onde actuará por terceiro ano consecutivo. Nesta ocasión, o músico fará a presentación do seu novo disco 'Celtic Sea', que é unha viaxe polo mar celta e as culturas coas que interactúa.

Un ano máis, participa no cartel do festival Folk na Beira do Sar. Que lle fai voltear unha e outra vez á Colexiata do Sar?

Dende fai sete anos iniciamos en Galicia unha xira, chamada Lugares máxicos, que celebramos anualmente. Trátase de dar concertos en lugares especiais con historia, patrimonio, cunha vinculación á natureza, lugares fermosísimos, lugares como a Colexiata do Sar. Nesta xira, procuramos que os concertos sexan en festivais máis pequenos, e familiares. E claro, fai tres anos que participamos en Beira do Sar e dende a primeira vez, gustounos tanto que dende entón xa levamos tres anos consecutivos. Nos dicimos que xa é unha tradición que levamos a cabo da man da Asociación da Folclórica Colexiata do Sar.

Ademais desta relación estreita coa organización, como é a conexión co público?

Especial. Porque tocar en Santiago é histórico, actuar cos monumentos rodeándoche e coa Catedral de fondo. Mais neste festival é outra Compostela, é a da xente. No barrio do Sar viven moitas persoas, e iso aporta un ambiente fermoso e encantador que impregna todo dun sentimento de comunidade.

Entón será un concerto moi especial, se hai tan bo ambiente.

Por máis dunha razón. Por un lado, para min é moi importante a comuñón entre a natureza e a música, e sinto que o río do Sar vincula o espazo da actuación co mar, un elemento que sempre tento evocar nas miñas actuacións . E non só isto, o concerto será ás 20:30, así que ocorrerá namentres o solpor, que lle dará un ambiente máxico ao aire libre e con esa luz cálida. Na actuación, pretendo impregnar a miña música deste ambiente, facendo que parte da actuación sexa coma unha viaxe no tempo. E xa a segunda parte será máis unha festa. E claro, outra das razóns polas que resulta importante este concerto é porque será a estrela ao aire libre por primeira vez en Galicia do meu novo disco, Celtic Sea.

Claro, porque acaba de lanzar o seu último disco. Que pode contar deste novo traballo?

É un disco que naceu coa colaboración de Bryttany Ferries, a compañía que move tres millóns de almas entre as fisterras atlánticas dos países celtas, que conecta Irlanda, Bretaña, sur de Inglaterra e o norte da Península Ibérica, aínda que polo momento, non conecta con Galicia. Fixemos un concerto para eles fai un par de anos en Bretaña, e encantoulles a nosa visión inter-céltica -de unir todas as tradicións do mundo celta-, e máis tarde propuxéronme escribir primeiro un himno para que soara en todos os seus barcos, e despois realicei unha sinfonía para unha viaxe na que se recorreran os países celtas: Gales , Cornualles, Irlanda, Escocia, Bretaña, chegando ata Galicia. Estas son as pezas que forman o disco Celtic Sea, no que tamén se realiza unha viaxe na historia con instrumentos como a lira.

Entón, trátase dunha música que de mar e de viaxes.

Exacto, é unha viaxe polo noso mar celta que ademais que fai ese homenaxe aos nosos contactos entre estas fisterras atlánticas dende a prehistoria. E é que os países celtas estivemos en comunicación polo mar e foi conformando un sentimento común, un latir común. E sen ir máis lonxe, cal é se non o instrumento que une a todos os países celtas, a gaita, que nos da unha linguaxe común: a música da gaita.

A súa carreira musical comezou xa en pleno contacto con outros pobos celtas, o que lle permitiu ver tan claramente este concepto de “linguaxe común”.

Si, a música permitiume dende moi novo viaxar. Cando tiña 13 anos, fun ao Festival Intercéltico de Lorient, e vindo de Galicia, onde a miña misión era ser gaiteiro para que non se perdera o arte, e en Bretaña, cheguei a un espazo onde puiden tocar a gaita cunha orquestra sinfónica. Este concerto cambioume a vida, sentinme artista por primeira vez. Este foi o meu momento de descubrimento, porque aí foi tamén onde coñecín aos The Chieftains, os meus mestres de Irlanda.

Pero non só ten colaborado con artistas de países celtas, tamén fixo proxectos en Xapón e en Francia.

Sempre que vou a un novo sitio, vexo algo de Galicia nel. Podo vela en Bretaña, ou en Irlanda, e incluso en Xapón. Eu dos xaponeses aprendín moitísimo, e incluso fixemos música celta xuntos, porque eles imaxinaron esa música celta ao seu xeito. O punto común que vexo é que eles tamén son xente do mar, e son como os galegos, nunca din que si ou que non, deixan que a natureza sexa a que decida. Para min este último é un sitio moi importante, ao que xa viaxei quince veces e incluso gravar un disco alí. Tamén colaboramos coa banda sonora do filme de Estudio Ghibli, Contos de Terramar.

Como apareceu ese interese por crear bandas sonoras?

O interese non foi meu, o cine foi o que chamou á miña porta. Tanto Amenabar pediume colaboración para Mar a dentro, e os xaponeses co filme de Ghibli. Aprendín moitísimo desta colaboración co mundo cinematográfico, porque me permitiu traballar con sinfonías moi longas que non podería crear para a industria musical. Se ben tes ao servizo da imaxe e da historia, por outra parte tes unhas licenzas creativas que non che dan as música de radio ou de pequeno formato.

Que outros “viaxes” fixo a súa música en converxencia con outros estilos ou retos?

Nos experimentamos co trap co tema de Danza de Espadas, e coa muiñeira na Muiñeira de Novoneyra, baseada nun poema de Uxío Novoneyra que me regalou hai moitos anos antes de morrer.

Entón, pódese agardar todo tipo de música no concerto deste xoves.

Sen dúbida, para min hai dúas cousas fundamentais na actuación: a xente e a natureza. Non concibo nada mellor que a sensación de un grupo de humanos tocando xuntos, cando as persoas poden profundar na música e deixarse levar, como cando gravei Negra Sombra con Luz Casal e Ry Cooder, e fixémolo completamente a escuras, sentindo a música. E por outro lado, o sitio idóneo para tocar é preto do mar, onde a música converxe coa natureza. E na Colexiata do Sar, co río ao lado, un sinte o mar no espazo, polo menos a súa conexión co mar.