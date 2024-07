La concesionaria del bus urbano reclama a su operadora telefónica que arregle los fallos en la app MaisBus

La empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Santiago reclamará a su operadora telefónica que acometa las reparaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamento de la aplicación móvil MaisBus tras los continuos fallos de los últimos días.

Esta ha sido la principal medida adoptada por Tralusa tras la inspección llevada a cabo por el Concello de Santiago ante la caída del servicio y el incremento de las quejas de los usuarios. Además, Raxoi explica se han acometido otras medidas que considera "provisionais e transitorias" para recuperar la operatividad de la aplicación.

Más de una semana con problemas

En la inspección realizada por la empresa municipal Tussa, Tralusa confirmó que la app MaisBus registró fallos en su funcionamiento desde el 8 de julio, si bien la caída total del sistema se produjo el pasado lunes, día 15. Desde entonces, la aplicación viene funcionando de manera intermitente.

El edil de Mobilidade, Xan Duro, había expresado este miércoles que la situación generada “non é aceptable. A base do funcionamento dun servizo de autobuses é que sexa un servizo confiable, e se non é confiable, non funciona ben", indicó.

El Concello seguirá "vixilante"

El gobierno local añade que desde la empresa municipal Tussa se seguirá "vixilante" en los próximos días y en permanente comunicación con Tralusa para recuperar un funcionamiento normal en el menor plazo posible, al tiempo que se evalúan los informes sobre la situación generada en los últimos días.

Mientras tanto, el Concello sigue tramitando el nuevo contrato de transporte urbano, que envió a la Xunta para ser evaluado hace un mes y espera obtener respuesta a finales de julio. Posteriormente, debe ser remitido a la Oficina Nacional de Evaluación, donde debe recibir el visto bueno definitivo antes de abrir el concurso público.