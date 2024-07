Raxoi realiza una inspección a la concesionaria del bus urbano ante los continuos fallos de la aplicación

Los continuos fallos en la aplicación móvil que informa sobre los autobuses urbanos, así como en las pantallas situadas en las marquesinas han llevado al Concello de Santiago a realizar una inspección a la empresa concesionaria del servicio para determinar las causas de estos errores y ponerles solución.

Durante los últimos días numerosos usuarios del transporte público han constatado que la app MaisBus no ofrece el tiempo de espera en una parada para la llegada de una línea determinada, con lo que las quejas trasladadas a Raxoi se han multiplicado.

"Non é aceptable"

El edil de Mobilidade, Xan Duro, indicó este miércoles que esta situación “non é aceptable. A base do funcionamento dun servizo de autobuses é que sexa un servizo confiable, e se non é confiable, non funciona ben, co cal dende a nosa responsabilidade xa trasladamos a Tralusa a nosa inquedanza sobre ese tema, e a esixencia de que se solucione xa”.

Así, técnicos de la empresa municipal Tussa, la encargada de la vigilancia del contrato, acudirán este jueves a las dependencias de Tralusa, donde se encuentra parte del hardware del sistema, para “ver as causas e pedir as razóns e todos os informes pertinentes, para logo tomar as decisións que teñamos que tomar”, explicó Duro. “É unha responsabilidade da empresa que xestiona o servizo e non é aceptable que estemos así a estas alturas”, insistió.

El titular de Mobilidade ahondó en que “unha incidencia pode tela calquera. Tantas incidencias continuadas esixen responsabilidades e explicacións”. Según los datos con los que cuenta Raxoi en los dos últimos días, el Sistema de Axuda á Explotación ha registrado graves errores de funcionamiento, que provocaron incluso que la aplicación dejara de estar disponible. El martes Tralusa informó al Concello de que el problema estaba solucionado, pero los fallos continuaron de manera intermitente.

Nuevo contrato

Mientras, el gobierno local sigue tramitando el nuevo contrato de transporte urbano, del que Duro apuntó que espera la respuesta de la Xunta para remitir el documento a la Oficina Nacional de Evaluación, donde debe recibir el visto bueno antes de abrir el concurso público.