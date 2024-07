Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, viernes 19 de julio, en Santiago?

Arrancan las Fiestas del Apóstol con la chef Lucía Freitas como pregonera

PROGRAMA Ya están de vuelta las Fiestas del Apóstol, que este año se celebrarán desde hoy, 19 de julio, hasta final del mes. En estas fiestas conviven la solemnidad religiosa y oficial, el sabor popular, y la animación, que convierten a toda la ciudad en un gran festival. Este año, las fiestas comienzan con la III Feira del Vestir de onte a hoxe, en la praza da Quintana. El evento comenzará a las 16.30 horas con el taller infantil de creación de collares de madera, y más tarde a las 19.00 horas, será el taller infantil de elaboración de broches con forma de montera. Entre otras actividades y a las 20.00 horas, habrá unas pasarelas. En esta feira, participarán Adanegra, Bulideira, Decotío, Lumecú, Na ristra, Trenzarte, Zeltia ao aire e Silvereira. A parte, al lado de la escuela infantil de Santa Susana, en la Alameda, se celebrará el XIV Torneo de llave Festas do Apóstolo, a partir de las 19.30 horas. A las 20.00 h., en San Martiño Pinario, se podrá disfrutar de la Danza no Camiño. Más tarde, a las 21.30 h., será el pregón, en la praza do Obradoiro, que este año lo dará la chef Lucía Freitas. El broche final del la jornada será la actuación de Dakidarría en A Quintana a las 22.15 horas. También estará en la Alameda la Orquesta Furia Joven, a partir de las 22.00 h.

Manda Mecha traen esta noche sus ritmos tropicales al Atardecer do Gaiás

Los tres integrantes de Manda Mecha, que tocarán hoy en el Atardecer do Gaiás / Cedida

EN LA CIDADE DA CULTURA Michu Méndez (AR), Chico Abreu y Gustavo Koshikumo (BR) forman Mandale Mecha, un tifón de tropical new wave que llega desde Brasil para ser la estrella de las sesión de Atardecer no Gaiás de esta noche. Este grupo experimenta con electrónica, jazz, pop latino e incluso rap. El concierto será en la Cidade da Cultura, y empezará a las 21.00 horas con entrada libre y gratuita, como todos los conciertos del programa.

Exhibición artística de ecología y capitalismo

Parte del proyecto de investigación escénica 'Do outro lado' / Cedida

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO “A canteira que abriu o monte de Traspielas é o símbolo do que partimos para a nosa obra”. Hoy, el Salón Teatro del Centro Dramático Galego acogerá una exhibición del proyecto de investigación escénica Do outro lado, de Fran Rodríguez y Brais Pombo, que partiendo de ese símbolo industrial, tratarán temas de ecologismo, capitalismo y comunidad a nivel personal y global. Esta exhibición podrá verse esta tarde, a las 20.00 horas, y será de acceso libre hasta completar aforo.