El alquiler: lo que más tensiona el mercado de la vivienda en Santiago según el estudio encargado por Raxoi

En el pleno ordinario celebrado este viernes en Santiago, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, destacó las medidas que el gobierno local está implementando para abordar las tensiones en el mercado de vivienda. Estas políticas se centran en el estudio de los factores que incrementan la presión sobre el mercado residencial, especialmente el impacto del alquiler.

Durante la sesión, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, Lestegás explicó que ya se ha iniciado un estudio exhaustivo del mercado inmobiliario por parte del Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña. Este estudio es crucial para poder solicitar, cuando sea oportuno, la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, según lo requerido por la Xunta de Galicia.

En su intervención, Lestegás subrayó que el gobierno de Raxoi "non agarda de brazos cruzados a que se resolva a problemática do arrendamento de tempada". Afirmó que el gobierno local ha tomado la iniciativa de realizar este estudio, aunque idealmente, "esta documentación debería prepararla la propia Xunta". Asimismo, señaló que es prudente esperar a que el gobierno central complete la regulación del precio del alquiler, incluyendo el alquiler de temporada, para evitar efectos no deseados observados en otras comunidades.

Los resultados preliminares revelan tensión en la vivienda

El concejal informó sobre los resultados preliminares del estudio, que muestran que el alquiler es el principal factor de tensión en el mercado de vivienda de Santiago. El indicador más alarmante, de acuerdo con el artículo 18 de la ley por el derecho a la vivienda, es la variación acumulada del precio del alquiler entre 2018 y 2023.

"Os resultados que temos son aínda preliminares e provisionais, pero son moi útiles e ilustrativos", afirma Lestegás. "Confirman, cuantifican e matizan algunhas tendencias evidentes pero tamén revelan algúns fenómenos que non o son tanto e que son interesantes".

Con base en estos hallazgos, el concejal reiteró que el gobierno local está tomando las medidas necesarias para declarar a Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Además, hizo hincapié en la importancia de corregir las deficiencias de la Ley por el derecho a la vivienda, aprendiendo de las experiencias de otros territorios. También mencionó la proposición de ley impulsada por los sindicatos de inquilinos, destacando que "el Congreso de los Diputados tendrá la oportunidad de corregir estas deficiencias" cuando se someta a votación esta iniciativa legislativa.

Otros asuntos del Pleno

El pleno también abordó varios temas económicos, incluyendo la aprobación de tres créditos extraordinarios y un suplemento de crédito para diversos pagos. Además, se aprobó por unanimidad la prórroga del convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Santiago y Teo para coordinar los servicios de transporte público en la urbanización de los Tiloshasta 2028.

Finalmente, se aprobaron dos proposiciones del grupo municipal del PP para crear una estrategia que convierta a Santiago de Compostela en una ciudad amigable con las personas mayores y para reorganizar la oficina de información municipal de urbanismo y vivienda.