Adjudicado el servicio educativo de la guardería del CHUS para los próximos cinco años

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha adjudicado para los próximos cinco años el servicio educativo de la escuela infantil de 0 a 3 años del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), por un importe de 1.303.830,00 euros (260.766,00€ por año), a la empresa Aprendiendo S.L. (Escola Infantil Pequerrechos). Tal y como indicaron desde Sanidade, la ganadora del concurso es la misma empresa que tenía hasta ahora la concesión. Con capacidad para 54 niños de entre 0 y 3 años, la guardería del CHUS es gratuita.

“A súa proposta pedagóxica recolle as áreas nas que traballarán e os conseguintes bloques temáticos, en función dos grupos de idade. Desenvolven con detalle os principios pedagóxicos e sinais de identidade. Inclúen elementos esenciais, atención á diversidade, o período de adaptación, a pautas de intervención, os espazos e os tempos, as rutinas, os materiais e os equipamentos”, indican en el Sergas tras la resolución del proceso. Asimismo, entre todas los servicios que incluye la escuela infantil del CHUS, destacan la “importancia do comedor, coa carga pedagóxica que esto implica”. “Na proposta gañadora se recollen as necesidades de promover autonomía ao menor. Tamén, a adaptación a ritmos individuais e conta cun plan de nutrición saudable, equilibrado, elaborado por un nutricionista”, apuntan desde Sanidade, antes de incidir en la relevancia del papel de familia, “en canto a súa participación, comunicación e colaboración”. “Para iso contan, entre outros recursos, cunha Escola de pais e nais, e boletíns informativos que incorporan mensualmente na súa páxina web, elaborados pola psicopedagoga da empresa”, subrayan. En la propuesta de Aprendiendo S. L., también se valoró de forma positiva “o tratamento lingüístico que adoptan en canto ás linguas galega e castelá, así como a introdución do inglés, mediante un obradoiro específico cunha mestra exclusiva para este”.

Otra de las cuestiones muy valoradas es la extensión del calendario: "É moi amplo, abrindo durante todo o ano, coa posibilidade de diversas xornadas -mañá, tarde, partida- e ata as 22.30 horas para adaptarse aos horarios do persoal do CHUS”.

Además, la escuela infantil del CHUS contempla una serie de actividades adicionales, “cunha metodoloxía axeitada adaptada aos intereses do contexto, coa participación e formación ás familias”. “Estas actividades aparecen explicadas con detalle, definidas en relación aos valores e obxectivos, metodoloxía e avaliación da escola, como por exemplo excursións pola contorna, Horta escolar, Escola de verán, inglés e numerosos obradoiros”, explicaron desde Sanidade.

En este sentido, indican que “achegan unha variedade de proxectos propios elaborados polo equipo educativo, que son creativos, de investigación e experimentación”. Destacan acciones como Descubrir o arte e os cadros, Somos todo ritmo o Reciclar é vivir.