La senadora manchega María Patricio Zafra completa el Camino Primitivo con su hijo de 10 meses

El Camino de Santiago continúa siendo un punto de encuentro para personas de todas las nacionalidades y profesiones, incluyendo destacados políticos. En los últimos años, la ciudad ha recibido a figuras como sus majestades los reyes Felipe y Matilde de Bélgica en abril de 2024, José Bono, exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, también en abril de este año, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en 2021 y 2023. Esta vez, la senadora del Partido Popular por Guadalajara, María Patricio Zafra, ha sido quien ha concluido su peregrinaje de más de cien kilómetros.

Desde su escaño en las Cortes Generales, María Patricio Zafra decidió continuar la tradición familiar de recorrer el Camino de Santiago, iniciada hace una década. Llevan haciéndolo desde el año 2014, momento en el que realizaron el Francés, y aunque lo suspendieron por la pandemia, ahora decidieron volver a emprender el Camino con la Ruta Primitiva.

Con su familia

Acompañada por su familia, Zafra comenzó el tramo de este año en Grandas de Salime, concejo asturiano, finalizándolo este viernes. “El año pasado empezamos el Camino Primitivo, que en concreto yo no lo pude hacer porque estaba embarazada, estaba ya de ocho meses, y ya me recomendaron que no lo hiciera. Terminaron en Grandas de Salime y este año lo que hicimos fue terminarlo”, comentó la senadora, quien se aloja junto a su familia en la Hospedería San Martín Pinario.

De esta experiencia tampoco se libró Antonio, su hijo de 10 meses. “Lo hacemos toda la familia y bueno, no podía ser de otra manera, aunque Antonio fuera muy chiquitín, tenía que empezar, tenía que ser también un peregrino igual que el resto”, explica Zafra. No obstante, reconoce que adaptaron el Camino al más pequeño de la familia: “Si en algún momento se ponía un poquito tontorrón parábamos, le dábamos un biberón o le cambiábamos el pañal. Estábamos un ratito porque ya gatea y en el carro también se aburre y si encontrábamos alguna zona con un prado o en algún sitio que pudiera estar entretenido un ratito parábamos y luego seguíamos andando hasta llegar al destino”.

Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen con un carro de bebé, “en 2014 lo hicimos con una de mis primas que entonces tenía cinco años y también con un carrito porque era muy pequeña y se cansaba. O sea que empezamos con un carrito y este año, diez años después, ha habido otro carrito”, reconoce.

Una tradición anual

Preguntada por los motivos que les lleva a hacer la Ruta Jacobea cada año, la política reconoce que comenzaron por casualidad, buscando una actividad que les permitiera juntarse toda la familia. Y también afirma que desde entonces, el Camino de Santiago se convirtió en una tradición anual, salvo el parón por la pandemia.

Los Caminos de Zafra

Los principales problemas que tuvieron en el Camino estuvieron relacionadas con su hijo. “Las principales dificultades surgían en tramos pedregosos o cuando llovía porque había que llevar al niño en brazos o al carro en volandas”. Pero no todo fue negativo, entre los aspectos que más disfrutaron del viaje, Zafra destaca los paisajes y la gastronomía gallega, aunque también los recuerdos que se generan. “Compartir estos momentos con la familia es un regalo. Son recuerdos para toda la vida. Que el día de mañana a mi hijo le pueda enseñar las fotos, contarle lo que vivió. Galicia y el Camino enganchan,“ afirmó. La llegada a Santiago fue emocionante, culminada con la participación en la Misa del Peregrino y la contemplación del Botafumeiro.

Entre los Caminos que realizaron se encuentran el Francés, el Portugués, el Inglés, el del Norte, el Sanabrés o el Primitivo, siendo este último su favorito. “Pues mira, a mí, este camino, la verdad, que me ha encantado. El Camino Primitivo me ha parecido precioso, muy gallego. Es verdad que hemos hecho otros caminos que, aunque siempre estás en Galicia, pero bueno, tienen otro encanto. Y este, la verdad, que nos ha gustado a todos mucho”. Nada más terminar este, reconoce que ya están pensando en el Camino que van a llevar a cabo el próximo año.

La senadora y su familia va a estar en Santiago hasta este sábado por la tarde y tienen pensado marcharse después de comer, debido a que el lunes ella tiene que estar ya en Guadalajara por compromisos laborales. “Santiago me encanta. Es una ciudad a la que siempre quiero volver,“ añadió.