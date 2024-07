Raxoi destina 50.000 euros al Refuxio de Bando y la fundación estudia mejorar las instalaciones

El Refuxio de Bando necesita mejorar sus instalaciones, tal como quedó de manifiesto con los alarmantes informes conocidos a finales del año pasado. El asunto fue tratado en el Pleno municipal de abril, en el que el edil de Benestar Animal, Xesús Domínguez, anunció diferentes propuestas para ser trasladadas al patronato de la fundación que gestiona las instalaciones, en el que están representados los diez municipios que hacen uso de ellas.

El próximo martes se celebrará una reunión del organismo para “tomar os acordos que se consideren necesarios” en función de lo propuesto en su anterior encuentro, pero mientras tanto Santiago tiene previsto invertir 50.000 euros para afrontar diferentes gastos.

Según explica Domínguez, Raxoi ya ha destinado 40.000 euros de remanentespara que el centro “faga fronte aos incrementos de prezos destes últimos anos de alimentación, da area, dos funxibles de limpeza, dos servizos veterinarios, dos aumentos dos salarios e da seguridade social, porque entendemos que a situación era moi axustada”. Además, se prevé una partida de 10.000 euros para una campaña de sensibilización conjunta.

De cara al próximo año, Domínguez espera que en la reunión del patronato quede claro “o nivel de compromiso de cada concello para poder facer fronte a actuacións no edificio principal, xaulas externas, gateiras, ampliación dalgún canil, pintado ou reparacións básicas”. Así, indica que se barajan dos vías principales para abordar estas necesidades, que pasarían por realizar un contrato de mantenimiento anual o llevar a cabo mejoras parciales.

El concelleiro compostelano señala que “nós xa trasladamos na reunión anterior do padroado un orzamento de mantemento anual do Refuxio como orzamentos tamén das distintas melloras posibles. O que quedaba era priorizar cales son as necesidades máis urxentes que hai que cubrir e ata onde os concellos están dispostos a chegar”.

El cónclave del martes también servirá para dar el visto bueno a las cuentas del año 2023, así como el balance de resultados, que recoge que el Refuxio de Bando recibió un total de 1.021 animales en 2023 y registró la salida de 869. “Estamos falando de cantidades de animais moi importantes”, remarca el edil.

Campaña de sensibilización

Un perro en el Refuxio de Bando de Santiago / Jesús Prieto

Por otro lado, a la espera de definir ese “nivel de compromiso” en los presupuestos de mantenimiento, los diez concellos que forman el órgano sí parecen estar en sintonía para el lanzamiento de una publicación sobre el momento de la adopción de animales, destinada especialmente a niños. A modo de cuento se pretende que sirva para sensibilizar en “saber que supón para a familia adoptar ou pedir un animal de compañía, unha mascota”, apunta el concelleiro. Según Domínguez, el objetivo es que “tanto os pequenos como os maiores sexan conscientes do que supón, dos compromisos e dese tipo de cousas, enfocado a unha tenencia responsable para evitar que logo se produzan abandonos e fomentar as adopcións no refuxio”.

El Gobierno local pedirá en el próximo Pleno el apoyo para destinar 10.000 euros a esta publicación. “Os demais concellos con partes proporcionais máis pequenas en principio están dacordo na publicación, pero querían contrastalo” cada uno en su municipio, indica el edil. “Parece que hai boa sintonía en darlle para diante a esta publicación”, remarca.

Reclamación de mejoras

Por su parte, los voluntarios lamentan que, tras el Pleno celebrado hace tres meses, en el que intervinieron para exponer sus reclamaciones, “non se fixo absolutamente nada”. Así, recuerdan que las reparaciones llevadas a cabo entre diciembre y enero “xa estaba planeado do goberno anterior” y urgen a que la fundación ejecute las acciones necesarias para, al menos, “aumentar as instalacións e arranxar as que hai”.

En cuanto a la situación de los animales, una de las personas que acuden al refugio a sacar de paseo a los animales relata que “segue habendo saturación e segue habendo mortes. Hai dúas semanas morreu outro can por unha pelexa, porque hai caniles con 6 ou 7 cans, ou incluso ata 8. Entón hai moitos deles sen castrar e hai moito estrés”. De esta forma revela que “desde outubro morreron 10 cans en pelexas”. En total, el colectivo de voluntarios cifra que en la actualidad se acoge a unos 300 perros y alrededor de 200 gatos, algunos de los cuales se encuentran en casas de acogida.

Tras lanzar una campaña de firmas para exigir cambios, que ya ha recogido más de 12.000 apoyos desde enero en la plataforma change.org, remarcan la necesidad de mejoras porque “no inverno hai moitos cans que como non collen nos caniles, teñen que durmir á intemperie”. Además, denuncian que “cando chove comen o pienso mollado, porque o canil onde dormen é un canil de metro e medio por metro e medio, onde están 4 ou 5 cans”.

Así, señalan también que existe “falta de comunicación” con la dirección del refugio, donde detectan una “actitude pasiva”. Como ejemplo, destacan que “hai cans que levan encerrados moitísimos meses porque supostamente foron agresivos e non se trae un educador para que traballe con eles”. “Hai moitísimos problemas, tanto pola parte do estado das instalacións e de saturación, como de xestión”, resumen.

