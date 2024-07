The Sun, el grupo italiano de rock que peregrina a Santiago y busca hacer un O Son do Camiño cristiano

Esta es la historia de un grupo italiano de hardcore que pasó de girar en 2004 por Europa con la banda punk multiventas The Offspring, a convertirse en referente del actual rock cristiano europeo. Ayer se llamaban Sun Eats Hours, hoy The Sun, y acaban de peregrinar hasta Santiago “por fe” y para sembrar la idea de volver y hacer un gran festival, al estilo del Resurrection Fest donde tocaron en 2008 o del O Son do Camiño. “Somos un grupo que renunció al éxito para tener otro tipo de éxito, el de una vida más espiritual... . Estuvimos tres veces en Vigo y una en Viveiro (en el Resurrection Fest), y ahora hemos apostado por hacer del rock una música que es un servicio para el bien común, para demostrar las virtudes del rock, que tiene muchas cosas buenas. En esta nueva etapa, cumplimos ahora 10 años desde una peregrinación que hicimos a Belén..”, señala en charla con EL CORREO, Francesco Lorenzi (cantante), parte de una formación que completan Riccardo Rossi (batería), Matteo Reghelin (bajo), Gianluca Menegozzo (guitarra) y Andrea Cerato (guitarra), impulsores de una peregrinación colectiva llamada In cammino verso Santiago.

La expedición italiana ‘In cammino verso Santiago’, ayer ante la Catedral /Cedida

“Salimos de Italia el pasado 14 de julio y empezamos la peregrinación en Burgos el día 15. Allí dimos un concierto en el Foro Evolución, y de camino hacia Galicia, pasamos también por Oviedo, Lugo o Mondoñedo, donde hicimos una misa especial con el obispo de Mondoñedo Ferrol, monseñor Fernando Garcia Cadiñanos...”, explican quienes forman parte del grupo de “127 personas” que componen esta expedición organizada junto a la Agencia de Turismo Rosalen (Roma -Santiago- Jerusalén), con Alberto Toci, a la cabeza, que media para el encuentro con esta entusiasta banda italiana de rock cristiano que llegó a girar con los madrileños Ska-P, “igual que hacían ellos con nosotros al visitar Italia”, cuentan antes de describir su tierra de destino.

Integrantes de The Sun en la comida celebrada ayer en la Hospedería San Martín Pinario / ANTONIO HERNÁNDEZ

“De Galicia, aparte admirar el verde y la naturaleza, nos gusta porque es una tierra muy energética, con personas acogedoras y, además, de destacar la comida, también asociamos con Galicia la palabra libertad”, dicen The Sun mezclando sus voces. “Queremos tocar en Santiago, nos gustaría hacer un festival que no solo fuera un encuentro de música sino también de espiritualidad, por eso queremos contactar con más grupos”, relatan con la mirada puesta en el próximo Año Xacobeo de 2027. Ayer, acabaron la jornada visitando Finisterre tras acudir a la Misa del Peregrino en la Catedral y hacer una comida de hermandad en la Hospedería San Martín Pinario.

“Creemos que el rock tiene una energía positiva que puede ayudar a las personas en su vida del día a día”, apostillan The Sun, que donaron a Caritas Internationalis los derechos de un tema suyo llamado Mi mejor defecto para ser la canción eje de una campaña llamada Juntos (Together We) para 2022-2024.