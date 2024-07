Unidos pola tradición e o amor: Regueiro e Rosón honran o traxe galego e a memoria este Apóstolo

O traxe galego sae este domingo do armario para tomar a rúa na 45ª edición do seu día, unha celebración que rende homenaxe á vestimenta tradicional de Galicia enmarcada nas Festas do Apóstolo.

O artesán do traxe tradicional Álex Regueiro e a concelleira Mercedes Rosón desfilan este domingo xuntos no Día do Traxe / Alfredo Iglesias

Este ano o evento contará, entre outras, coa participación especial do artesán, produtor e investigador compostelán Álex Regueiro e da concelleira Mercedes Rosón, que desfilarán xuntos portando dous traxes tradicionais galegos cargados de significado.

Hai dezaseis anos, o 22 de setembro de a concelleira Mercedes Rosón casaba no Pazo de Raxoi a Álex Regueiro coa súa parella Alfredo Iglesias, fotógrafo, deseñador e escritor falecido en 2021. Ambos leron os seus votos e déronse o si quero vestidos con sendos traxes tradicionais de gaiteiro de gala. Regueiro volverá poñer este domingo o traxe de Alfredo para ir 'de ganchete' con Rosón, a quen vestirá cun traxe tradicional galego tamén de gala, unha réplica elaborada a partir dos patróns dun modelo elaborado por xastres da Picota.

Mercedes Rosón con Álex Regueiro e Alfredo Iglesias en Raxoi o día que os casou, fai agora dezaseis anos / Alfredo Iglesias

Un traxe de gala

"Un traxe de noiva, entre a comarca da Ulla e a da Maía, que son os campos que eu traballo, segundo as miñas investigacións, levaba sete enaguas. Mercedes non vai levalas, porque sería moi incómodo. A cousa era que canta máis tela tiña o vestido, máis poder adquisitivo tiñas, porque podías mercalas e tiñas tempo para bordar as túas puntillas, que era ao que se dedicaban. Tamén leva unha basquiña, un mantelo, un mandil, a chambra, un xustillo, unha chaquetilla, os aderezos e as xoias e os panos e cofia ou pañuelo".

O traxe tradicional que levará Mercedes Rosón no Día do Traxe e que Álex Regueiro recolleu no ano 1995 / cedida

Conta Álex Regueiro que o vestido recolleuno no ano 1995 a partir dun orixinal de 1989 confeccionado por xastres da Picota. Ese traxe usábase para acompañar a virxe de Sarandón. "Como era moi pequeniño, unha rapaza nova poñíao para a baixada da virxe da Ulla. A curiosidade é que o traxe vai bordado con flores, e chegaron a chamarlle o traxe das flores".

Álex volve participar no Día do Traxe Galego tras máis dun lustro ausente pola súa disconformidade con como se foi organizando. "Unha cousa é o folclore e outra o que vestían os nosos devanceiros antes. O folclore adapta isto, porque os tecidos xa non existen. Eu son bastante talibán do traxe tradicional, e creo que o queda del hai que replicalo ben, gardar a súa esencia, e non estaba de acordo con como se estaba a facer ese día". Regresa este ano, di, "para sumar", porque considera que é fundamental "darlle pulo a este símbolo da nosa cultura tradicional".

"Debería vestirse todos os días, e non só este", di Regueiro, "como pasa co Día do Orgullo ou o Día da Muller, que pasa o día e pasa a romaría. Hai que vestir máis o traxe tradicional que está oficialmente considerado de ‘etiqueta’ países coma no Reino Unido, onde o rei Carlos III viste o kilt en recepcións oficiais como símbolo da súa cultura e tradición”.

Álex Regueiro e Mercedes Rosón tomarán parte no desfile que partirá da Alameda de Santiago ás 12:00 h percorrendo as rúas da zona monumental, de Porta Faxeira á Praza de Cervantes.