Alerta en Santiago por un peregrino que se dedica a hacer simpas: "Pide lo más caro y luego te dice que no te va a pagar"

La popular cuenta de Instagram Salseo USC se hizo eco en la noche de este domingo 21 de un individuo que tiene en vilo a los hosteleros de la ciudad de Santiago. En una historia la cuenta compartía los mensajes de una usuaria de la red social que informaba de la presencia en la ciudad de una persona que presuntamente se dedica a hacer simpas, una práctica bastante más extendida de lo que puede parecer.

"Hay un tipo que anda por literalmente todo el mundo, y ahora por lo visto le tocó Santiago, comiendo gratis. Viene te pide lo más caro se toma un par de cafés y luego te dice que no te va a pagar", comentaba la usuaria en Instagram.

Captura de la cuenta de Instgram de Salseo USC / @SalseoUSC

"Está yendo por los locales de Santiago, se pide lo más caro y se marcha sin pagar", alertaban en otra story en la que se podía ver al sujeto.

Captura de la cuenta de Instgram de Salseo USC / @SalseoUSC

Esta no es la primera que este individuo se deja ver por los locales de la ciudad. Hace aproximadamente un mes el restaurante O Piorno, en la zona vieja de Santiago, tuvo que vivir en primera persona esta situación. "Llegó, se pidió un entrecot, una coca cola y un café doble. Cuando acabó, se acercó a mí, me dijo que era peregrino y que no tenía dinero", indican desde el restaurante. En total una cuenta de unos 30 euros.

Desde el local decidieron tomar la decisión de no denunciar al entenderlo como algo un poco aislado. "No denunciamos porque si no tenía dinero pues tampoco había mucho que se pudiera hacer", explican.

Este no es el primer incidente de este tipo al que se tienen que enfrentar los camareros de O Piorno. "Nos pasó el verano pasado con una pareja con una cuenta de ciento y pico euros", explican, en relación a la oleada de simpas que se vivieron en Santiago durante el pasado verano.

Ante esta situación, que se produce con bastante más frecuencia de lo que pueda parecer, los restaurantes santiagueses están en jaque para que no se repitan más veces los simpas en sus negocios.