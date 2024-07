Fiestas del Apóstol: La danza urbana convivió en Santiago con el día del traje gallego

“Demostramos que en las Fiestas del Apóstol en Santiago también hay sitio para la danza urbana”, dice una de las coordinadoras del grupo baile formado por más de medio centenar de personas que convirtió este domingo la Quintana en el gran escenario de los bailes que arrasan en las redes sociales y la música más escuchada: la danza urbana. Ese estilo, que abraza igual al hiphop que al reguetón, arembi o el dancehall, hiló una muestra promovida por la escuela compostelana Avd. 173, coordinada por las profesoras Lucía Castro, Lara García y Elena Martés, pie para aplaudidas coreografías al estilo de las que arrasan en Instagram y Tiktok. Todo parte de una jornada donde esta actividad convivió en Compostela con el día del traje tradicional gallego, con sus desfiles, recepción en el Pazo de Raxoi y el posterior concurso en la misma Quintana, ya por la tarde.

Premios del Día del Traje Gallego

El premio especial de grupo dentro del Día del Traje gallego fue para la Asociación Cultural de Boimorto; el primer premio para la vestimenta de Hombre de Guardía para Martín Montoto Fernández (Segundo: desierto); el de Traje de Hombre Común para José Luis Rodriguez Álvarez (Segundo: Miguel Jáudenes López de Castro); el de Traje Antiguo Completo de Hombre para Serxio Duro Iglesias; el de Mujer de Guardia para María Teresa Pérez Cadilla (Segundo: Irene Rodríguez Ríos); el de Traje de Mujer de Uso Común, para Marta Prego Castro (Segundo: María Rocío Gómez); el de Mujer al Tr. Antiguo Completo para María Dolores Quintáns; y el premio especial al Tr. Antiguo por Piezas, para Celia Míguez Vázquez.

Muestra de la jornada dle traje tradicional gallego / Antonio Hernández

Nervios

Respecto a la mencionada exhibición de danza urbana, Lara García lo valora satisfecha. “Estuvo muy bien la experiencia. El grupo estaba muy nervioso, sobre todo los niños y niñas de 7 y 8 años, que tenían algo de miedo, pero salió muy bien, en especial el segundo pase, donde se tranquilizaron un poco más. Nosotras les dimos consejos para que tratasen de disfrutar y pensarán en agradar a su familia”.

De Alemania a Santiago

Elena Martés, alemana afincada en Santiago desde hace algo más de dos años porque su novio está estudiando “el doctorado en la facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago”, no tenía trabajo al llegar a la capital gallega y, contra su propio pronóstico, esta bailarina profesional, dio con ello como docente. “Para dar clases, al principio usaba el inglés pero ahora ya voy hablando castellano, más o menos”, explica en un verbo correcto, “contenta”, tras las ovaciones recibidas ayer por el grupo de alumnas y alumnos que llenó de ritmo urbano Compostela. Otra docente, Lucía Castro, de Vedra, estudiante de Audiovisuales, completa el balance: “Salió todo mejor de lo previsto. Tratamos de decirles que disfrutasen, que pensarán en hacerlo bien y disfrutar, por eso acabamos con el coro final todos juntos, de una forma más festiva, reivindicando que la música y el baile nacen de las calles, de ahí sale todo”.

“Estaban muy nerviosos pero ha sido todo muy emotivo y muy emocionante ver cómo se apoyaban mutuamente. La mayoría de chicos y chicas se subía a un escenario por primera vez y tener un escenario tan grande como el de la Quintana, impone pero se han ido tranquilizando poco a poco”, añade Lara García en esta charla coral in situ con EL CORREO GALLEGO mientras ella y el resto de coordinadoras reparten y reciben besos ante quienes ya no verán hasta después del verano.

Familiares y rango de edad

Entre los familiares presentes ante ese espectáculo coreográfico con los pies en el siglo XXI, Conchita Dubert, luciendo orgullo y sonrisa, comenta tras ver actuar a su hija Leire: “Empezó haciendo zumba y ya lleva cuatro años practicando baile urbano, le gusta muchísimo. La exhibición estuvo muy bien, pero no es fácil, detrás hay mucho trabajo”.

Agarimo Guerra, de Cangas, trabaja como enfermera, pero también integró esta animada coreografía, siendo parte de un grupo con un rango de edad desde los siete años a los treinta y tantos (ella, 32): “Está muy bien esa mezcla, yo me siento muy joven, no noto la diferencia de edad. Creo que uno de las causas por las que triunfa este tipo de baile es porque es muy actual, tiene mucho ritmo, y es algo que te sale desde dentro”, recalca.

Celtia Moroño, ejemplo del otro polo de edad (tiene 13 años), estudia en el Xelmírez 2, y quiere dedicarse profesionalmente a la danza urbana: “Me gusta desde pequeñita. Aparte del hiphop, me gusta el K-pop el rock y el metal. Las profesoras dicen que ser profesional es algo muy duro, que hay que dedicar mucho tiempo para lograrlo, siempre me dicen: ‘Tienes que respirar’”, cuenta mientras habla con los ojos irradiando ilusión. “El día de mañana me gustaría ser bailarina profesional o si no coreógrafa. Si tuviera que presentarme a algún casting para una prueba, elegiría My name is, de Eminem, aunque, bueno, es un tema muy rápido”, matiza echando mano de la prudencia y paciencia que pregonan sus maestras.

Las profesoras de la escuela compostelana de baile Avd. 173 con parte de su alumnado tras la actuación / Xabier Sanmartín

Bisbal y Pharrell Williams

En la parte final de la aplaudida exhibición en la Quintana, acabaron con una versión de un clásico de David Bisbal, Bulería, un tema llevado a estética de música a urbana que integró un repertorio que además tuvo arembí, reguetón y clásicos modernos del soul como Say hallelujah, de Pharrell Williams, todo con mucho ritmo y ropa cómoda, pantalones de chándal anchos o piratas de pernera amplia, con camisetas blancas, en ocasiones trufadas con un pañuelo rojo a la cintura, y a veces, con un top negro debajo, siempre con deportivas para deslizarse con buen flow.

Participantes de la comida de la Fiesta del Escalo / Antonio Hernández

Festa do Escalo

En la misma jornada, la tradicional Festa do Escalo en la playa fluvial de Chaián, organizada por La Venatoria (asociación fundada en 1932), hizo su concurso de pesca deportiva (edición XLVIII), con el máximo de participantes: 45, “que son los cotos autorizados”, aclaran sus promotores, parte de una cita tradicional dentro de las Fiestas del Apóstol que juntó en su xantar popular “a 200 personas” tras una sesión vermú a cargo d ela orquesta Suavecito. En la clasificación individual, el ganador fue Alexandre Chicharro, seguido de David Nieto, José Manuel Cabo, Antón Moure, José Manuel Muíños, José Antonio González, Emilio Gaspar, Adrián Puente y Rodolfo Mosquera. En mujeres, venció Nieves Iglesias, y tras ella quedaron Susana García, Ángela M. Moure y María Pilar. Por parejas: en el primer puesto quedaron Alberto y Rubén Boquete, seguidos de Ramón Andrade y Constantino Maceira, José Luis y Diego Gómez, Ricardo Edreira y José Manuel Vilas, Jesús Cea y Jesús Rodriguete, José Antonio Chantada y Roi Juan López, José Emilio Rodríguez y Alonso Garrido, José Manuel Diéguez y Juan Carlos Ferreño, más Martín Calviño y Leandro Fernández; parte de una jornada de las Fiestas del Apóstol que tuvo representantes de la corporación municipal como Xesús Manuel Domínguez, edil de Sostenibilidad Ambiental, o el portavoz municipal socialista, Gonzalo Muíños.

Personas ganadoras del torneo de chave / Antonio Hernández

Torneo de Chave

En el torneo de Chave celebrado en el parque de la Alameda, se proclamaron campeones, Miguel Liñares y José María Camino, por delante de Fernando Abeijón y Enrique Seoane, Ramón Suárez y Luis Rozas; y Marcos García con Suso Botana. En el apartado femenino;: Carmen Vázquez y Maruja Pena, triunfaron seguidas de Carmen Pérez e Iria Rivas, tras una amigable competición donde los premios fueron entregados por la edil de Fiestas, Pilar Lueiro, y el mencionado Muíños, que posaron junto a las personas ganadoras.