Novo proxecto de Raxoi: o edificio do Parque Comarcal de Bombeiros construirase en Amio

Os concelleiros de Urbanismo, Iago Lestegás, e de Mobilidade, Xan Duro, compareceron este luns en rolda de prensa para anunciar a aprobación inicial do Plan especial aplicable na área comprendida entre o Cruceiro da Coruña e Amio e onde se localizará o novo edificio que vai albergar o Parque Comarcal de Bombeiros de Santiago. Neste último caso foi o edil Xan Duro quen deu os detalles do proxecto co que traballa o Concello e as explicacións oportunas por descartarse a estrutura abandonada en Salgueiriños para darlle este uso. “Todos coñecedes as infraestruturas actuais, é bastante evidente que quedaron pequenas, relativamente obsoletas e a propia construción da cidade administrativa da Xunta cambiou as condicións da zona para prestar ese servizo”. Así comezaba a súa comparecencia Xan Duro, para aclarar que o que se precisa é “un parque de bombeiros pensado para o século XXI, que ten que reunir a máxima operatividade e funcionalidade e que supoña tamén un investimento asumible para o Concello”. Razóns éstas que son o argumento para tomar a decisión de “renunciar á estrutura de Salgueiriños, inicialmente pensada para este fin”. O custo do novo parque está cifrado en 2,8 millóns de euros, “similar á mellora da estrutura de Salgueiriños” e que pode asumir o Concello de Santiago.

Javier Rosende Novo

A construción do novo parque de bombeiros realizarase na zona 1 do plan de ordenación, na parcela municipal situada na Pulleira-Amio, colindante coa N-550 e co Cruceiro da Coruña. “Un edificio para o que contamos xa con anteproxecto”, explicou Xan Duro, que se centrou nesta boa localización tanto pola proximidade aos dous polígonos industriais da cidade, coma ao Ensanche ou á praza do Obradoiro, “o tempo de resposta estará entre os 3 e os 4 minutos e, ademais trátase dunha parcela coa suficiente superficie para posibles ampliacións”. Duro indicou que se poderán situar nos arredores edificios de servizos como Protección Civil ou a Policía Local.

Recreación do novo Parque Comarcal de Bombeiros na área da Pulleira-Amio / Concello

A descrición do edificio

Situado fronte ao edificio Castrosúa, o Parque Comarcal de Bombeiros contará cunha planta baixa e primeiro andar. “Ten como novidades os accesos de entrada para vehículos, tanto pola zona traseira coma no frente, un andar dimensionado para posibles ampliacións, con cabida para ata 20 vehículos –fronte aos 13 para os que tiña capacidade Salgueiriños–, “e concentra xa no baixo todos os elementos operativos, como poden ser as cargas e almacenamento de botellas, zona de EPI, almacén de elementos de limpeza ou intervencións en estradas”.

Un almacén pensado para material pesado con características moi específicas, zona de compartimentación de residuos, duchas e vestiarios e zona de limpeza do equipamento de intervención. Segundo explicou Xan Duro, o novo parque está pensado para albergar “até 100 bombeiros ou bombeiras” e contará cunha área reservada para o museo do servizo, “algo que a todo o corpo lle fai unha particular ilusión”.

O primeiro andar destinarase á zona administrativa, sala de xuntas, control de comunicacións e dormitorios.

Segundo indicou o concelleiro esta localización en Amio permitirá mellorar “de xeito moi salientable o espazo de prácticas” para o corpo de bombeiros que “ten un esquema de formación permanente e de actualización de coñecementos que necesitan un espazo importante para poder desenvolvelo con todos os vehículos e todos os elementos da súa práctica diaria. No novo espazo poderase manobrar con vehículos de máis de 28 metros".

Por que non en Salgueiriños?

O concelleiro Xan Duro explicou na súa comparecencia que “o proxecto da estrutura de Salgueiriños non reúne as condicións necesarias para un servizo que esixe a máxima operatividade e funcionalidade e ten bastantes eivas para acoller un servizo das dimensións que se prevé para o parque comarcal”.

A localización desta estrutura xera, segundo o novo proxecto, dificultades para saídas de emerxencia con axilidade. O edil indicou que non posúe “conexión apropiada cos polígonos industriais e a súa saída principal pola rúa Manuel María en dirección á avenida Cruceiro da Coruña coincide cun aparcamento de borde, con moitísima presenza de autobuses, e coa celebración todos os xoves dun mercado”. Na dirección oposta existe unha área residencial, “ten unha escola infantil a aproximadamente 400 metros, son rúas estreitas, moitas delas con redutores de velocidade” o que tería “unha incidencia moi importante na axilidade da resposta”. Duro puntualizou tamén que a explanada que rodea a estrutura “non ten as dimensións axeitadas para as manobras con vehículos e non permite facer prácticas, sería realmente inoperativo”. A torre coa que conta a estrutura contribúe a crear inseguridade viaria e cidadá nun servizo coma o dos bombeiros, posto que está situada a 2 metros dunha beirarrúa e 2,5 m. dunha calzada.

Xan Duro explicou que dende o Concello se está en conversas coas outras dúas administracións implicadas –Deputación da Coruña e Xunta de Galicia– e indicou que a comunicación “está moi avanzada e creo que chegaremos a un acordo a non tardar moito” pero tamén recalcou que o convenio supón cuestións xurídicas “complexas”. Preguntado por este asunto na súa comparecencia logo do Consello da Xunta, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, corroborou as palabras do edil compostelán. “Esta última semana tivemos unha reunión, a proposta do Concello de Santiago en vez de utilizar as instalacións de Salgueiriños é cambiar a localización, nin a Deputación nin a Xunta estamos en contra pero queremos manter o acordo que tiñamos co anterior alcalde e que nunca se chegou a asinar”. Un acordo que implica que a Administración autonómica e a provincial farán unha achega anual para gastos de mantemento e outra incial que “neste caso será para facer o parque novo”.