Circo na Praza de Mazarelos como antesala da Festa Pícara do parque Eugenio Granell

O programa de onte das Festas do Apóstolo arrancou con alboradas, algo que se repetirá ata finais de mes. Se ben o encargado de encher de vida as rúas de Compostela de 10 a 12 horas foi a Asociación Cultural Devagariño; hoxe será a quenda de A.C. Pana Raiada.

Mais a programación do día de onte concentrábase na tarde, co Circo Cualquier Verdura, da Compañía Chimichurri, ás 19 horas en Praza de Mazarelos. Este espectáculo foi unha exhibición de acrobacias, malabares e, como artista principal, o humor, que encheu a actuación das risas do público.

Xa para hoxe, das actividades programadas destaca a Festa Pícara, unha novidosa xornada de diversión adicada aos picheleiros máis pequenos que leva anunciada dende comezos de xullo. Esta festa celebrarase no parque Eugenio Granell, e contará con actividades dende as 12 da mañá ata as 19 da tarde.

O programa do evento comeza ás 12.00 coa actuación do circo, música e humor de As Sircópatas, que presentan o seu novo traballo Rogelio 3. La fête. A partir das 13.00 horas, terá lugar o concerto de celebración dos 15 anos de A nena e o Grilo, con Magin Branco, Teatro Ghazafeihos, A banda das Apertas e invitadas sorpresa.

Despois de xantar, ás 16.00, dará comezo o conto Unhas lentes como as do avó, e despois a batucada Iguatuke e a animación Danza dos paxaros de Can Cun Quinqué. A xornada rematará con dous concertos: Paio e o poder da música de Oviravai e Pakolas e as tripulantes.

O parque Eugenio Granell acolle hoxe a Festa Pícara / ECG

Accesibilidade

A Festa Pícara será unha festa inclusiva, polo que contará cun servizo de interpretación en linguaxe de signos no escenario musical e escénico, e tamén de apoio para aquelas persoas que o requiran nos espazos de xogos e obradoiros.

Ademais, ofrecerase a posibilidade de utilizar mochilas vibratorias cun sistema FM que converten o son en vibracións, permitindo que as persoas xordas desfruten da música ao vivo, sentíndoa dun xeito cómodo e personalizado. As persoas xordas que usan implantes ou audiófonos poderán conectar o son directamente á súa prótese e ter unha experiencia máis completa. Tamén haberá sinalización accesible e inclusiva.

O programa de hoxe incluirá outras actividades, pero todas serán pola tarde, quitando a alborada. Por un lado, ás 20.00 horas, o Compostela Cinema fará unha proxección ao aire libre de Cuñados de Toño López no exterior de CSC de Verdía. Máis tarde, poderase ver ás 22.30 horas Amigos ata a morte, de Javier Veiga.

Por outra banda, ás 21.00 horas tocarán Lusardi e Boa Sunet, que serán dos primeiros concertos no parque de Galeras. A cita estará protagonizado por músicos da comarca que tocan xénero moi diversos, co que hai algo para todos. Por outro lado, ás 22:00 horas na praza da Quintana, tocará Harlem Gospel Travelers, un grupo de gospel que só fai cinco anos que sacaron o seu primeiro disco, pero que nese tempo xa se fixeron un nome en USA.