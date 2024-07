The Harlem Gospel Travelers conquistan A Quintana y la Festa Pícara triunfa en el parque Granell

Dentro del programa de las fiestas del Apóstol, la ciudad acogió el martes distintas actividades para todo tipo de públicos, en los que la música fue uno de los actores principales. El programa incluía tres conciertos, dos en Galeras y otro en Quintana. Los encargados de abrir las actuaciones en Galeras fueron primero Marcelo Lusardi, y más tarde Boa Sunet, dos grupos que ofrecieron una velada llena de música electrónica, R&B y neo-pop, así como un soplo de modernidad al programa del día. Ambos conciertos se organizaron gracias a la colaboración de la iniciativa de creación cultural del Centro Xove da Almáciga.

Más tarde, las baldosas de la Quintana retumbaron por la noche con la música del grupo The Harlem Gospel Travelers. El trío formado por Dennis Bailey, George Marage e Ifedayo deleitó a su público con varias de sus canciones de Look up!, que fue el primer álbum que produjo el trío en 2022, con el que se hicieron un nombre en USA siendo alabados por el mismo Elton John. Ellos explican que su música saca inspiración de los cuartetos de gospel de los años 50 y 60, pero con un toque muy moderno que los distingue.

Un Apóstol que "se acuerda de los más pequeños"

También la jornada del martes, antesala de los Fuegos del Apóstol, en el parque Eugenio Granell hubo actividades asociadas a la Festa Pícara, un día de divertimento dedicada específicamente a los niños y niñas de Compostela, quienes acompañados de sus familiares pudieron disfrutar de un día soleado y caluroso con actividades variadas, entre las que se encuentran el teatro, la música, los títeres o los talleres. Tenía el objetivo de poner en valor la cultura de Galicia y acercar a los niños la lusofonía a través de la música.

La Festa Pícara en el parque Granell triunfa entre los peques de Santiago / Alina Rodríguez

La programación comenzó a las 12h. con la actuación de circo, clown, música y humor del grupo As Sircópatas, que presentaron su nuevo trabajo Rogelio 3. La fête. A partir de las 13h. tuvo lugar el concierto de celebración de los 15 años de A nena e o Grilo, en la que participaron artistas como Magin Branco, Teatro Ghazafelhos o A banda das Apertas. Después de comer, a las 16h. empezó el cuento Unhas lentes como as do avó. Después le siguió la batucada Iguatuke y la animación Danza dos paxaros de Can Cun Quinqué. La jornada finalizó con dos conciertos: Paio e o poder da música de Oviravai y Pakolas e as tripulantes. Además, hubo un espacio para la inclusión con un servicio de interpretación en lenguas de signos y mochilas vibratorias. Y los más pequeños pudieron descansar en el espacio de lactación y descanso habilitado en la zona.

Esta iniciativa tuvo una acogida bastante positiva entre los asistentes, pero con propuestas de mejora para próximas ediciones. Marcos Lado, vecino de Santiago, consideró la actividad como muy buena porque “se acuerdan de los más pequeños y ayuda a su desarrollo psicomotriz”, aunque añade que deberían poner más zonas de sombra para el calor.

Una vecina del barrio de San Lázaro, siguió en la línea de opinión de Marcos Lado y añadió que se podían incluir piscinas o zonas de agua para evitar tanto calor.