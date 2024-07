Curiosidades de Compostela: ¿Sabías que...?

¿Sabías que... delante de la puerta norte de la catedral había una fuente que presidía una plaza que se llamaba Paraíso y que cumplía un particular sentido simbólico? Los peregrinos, desde la Porta do Camiño o Porta Francígena, traspasada la Plaza de Campo y descendido por la Rúa da Acibechería, desembocaban en el Paraíso o plaza situada delante de la puerta norte de la catedral, donde se daban cita multitud de tenderetes dispuestos a abastecer a los peregrinos de infinidad de artículos. Allí eran recibidos por una fachada que les recordaba sus orígenes y condición pecadora al tiempo que se les mostraba la esperanza de la salvación. Pero no solo las imágenes de la fachada, también el espacio-atrio que se encontraba delante formaba parte de la escenografía incorporada a la liturgia penitencial de la que la fuente era pieza fundamental. La fuente no se conserva, a excepción del pilón, que centra en la actualidad el claustro apostólico y que va decorado en todo su perímetro exterior por una sucesión de gallones o gajos, decoración de clara significación eucarística, siendo habitual de los cálices.

Dibujo de la hipotética reconstrucción de la Fuente del Paraíso / Serafín Moralejo

Iba montada sobre tres escalones, del centro se elevaba un vástago de bronce heptagonal, forma de difícil explicación práctica pero no simbólica en el cristianismo (que dio especial significación al número siete), y remataba con cuatro leones, quizá en la modalidad de prótomos, es decir, unidos por las grupas. De sus bocas manaba agua y aludían, probablemente, a los cuatro ríos del Paraíso al tiempo que a la centenaria vinculación de este animal con el agua. Como dato anecdótico, se podría recordar que, a tenor de la realidad, el autor del Códice Calixtino comenta, en tono quizá demasiado admirativo, que el pilón era tan grande que podrían bañarse en él hasta quince personas.