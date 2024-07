Los empresarios de Santiago aplauden el Orbital y los trenes Avlo: apremian a avanzar los proyectos pendientes

Las infraestructuras y la disponibilidad de alternativas de movilidad y transporte son clave para el desarrollo económico y los empresarios de Santiago ven con buenos ojos los avances producidos en las últimas semanas con la inauguración del Orbital y la llegada de los trenes Avlo, pero también apremian a las administraciones públicas a no dejar de avanzar en los proyectos pendientes.

Obras como el nuevo edificio de viajeros de la estación de tren y su aparcamiento y el Orbitaliño, que completará las conexiones entre los ejes industriales y las principales vías del norte de la ciudad, aparecen en el horizonte como los más esperados.

Mayor fluidez con el enlace Orbital

“O fundamental é que o tráfico pesado desparece da rotonda de Costa Vella, co cal o tráfico lixeiro é moito máis fluido. As cousas van ir francamente mellor, son moi optimista”, asegura el presidente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés sobre el Orbital. Tras ser inaugurado a finales de junio, remarca que “había que dar tempo para que a xente coñecera o enlace e agora estase coñecendo”, ya ahora “xa se está notando que na Sionlla non se ven as retencións que se vían”.

En esta línea, el presidente del Club Finaciero de Santiago, Roberto Pereira se muestra “satisfeito” con la finalización de la obra y considera que está cumpliendo la función concebida de “facilitar os accesos”. Eso sí, recuerda que “fomos sempre unha voz moi crítica porque reclamamos a súa execución nos momentos en que non había visos de que se fora a executar con certa axilidade e rapidez e, polo tanto, agora que estamos noutra perspectiva coas obras rematadas sentímonos especialmente felices”.

Proyectos pendientes

Precisamente la agilidad en los procesos de tramitación y ejecución es lo que esperan los empresarios en el proyecto del Orbitaliño, que está concebido para complementar el Orbital, enlazando A Sionlla con Costa Vella, además de permitir una conexión directa con la N-550 A Coruña-Vigo, la variante de Aradas y la carretera de Carballo. Actualmente se encuentra en fase de redacción del proyecto y Fernández Alborés estima que “sendo optimistas, falamos de catro anos” para verlo terminado. “Antes vai ser complicado”, apunta. Aunque se trate de una infraestructura de segundo nivel, Pereira incide en que es “necesaria para completar esa conexión”.

Además, el presidente del Club Financiero hace hincapié en la importancia de agilizar las obras de la nueva terminal de viajeros de la estación de tren. “Benvida sexa tamén, pero sen esquecer que quedan por iniciar as obras do aparcamento, que é absolutamente necesario para que a estación se poida utilizar”, remarca.

Más frecuencias ferroviarias

Aunque los trenes Avlo, la marca de bajo coste de Renfe, tuvieron un estreno accidentado en su puesta en funcionamiento el lunes, los empresarios acogen con buenas perspectivas su llegada. A la oferta comercial actual entre Galicia y Madrid se acaban de sumar dos servicios Avlo diarios, uno por sentido, que alternarán entre Vigo-Madrid y A Coruña-Madrid, todos ellos con paso por Santiago. En los trayectos de ida, la capital gallega cuenta con salidas a las 7.06 horas con llegada a las 10.32 horas.

Tras la pérdida de las conexiones aéreas desde Santiago a primera hora de la mañana, los empresarios recuerdan que existía una “carencia” porque “implicaba ir á Coruña a coller un voo ás 7 da mañá, unha hora de camiño, unha hora de embarque... Ao final tiñas que saír ás 4 da mañá de Santiago”, remarca Alborés. La puesta en funcionamiento de los trenes Avril en mayo tampoco cubrió esta franja horaria, por lo que los nuevos Avlo son acogidos como “unha medida estupenda” para solventar la situación.

Renfe ofrece este verano 8.350.000 plazas en AVLD, incluyendo los nuevos servicios Avlo que comenzarán hoy a circular entre Madrid, Galicia y Asturias. Son trenes de la serie S106 con 581 plazas, la máxima capacidad del mercado ferroviario español. https://t.co/NvDbbvCFd4 — Renfe (@Renfe) July 22, 2024

“Uns horarios a primeira hora da mañá, cos que poidas estar ás 10 en Madrid facendo negocio, traballando, presentando, arreglando cousas e coller un AVE de volta ás cinco ou seis da tarde é perfecto. O tempo é ouro”, concluye el presidente de los empresarios del Tambre. Pereira comparte la importancia de contar con horarios adecuados para este tipo de gestiones y añade que “todo o que sexa facilitar máis conexións, máis alternativas de frecuencias de trens e unha baixada de prezos nos billete, sen dúbida enriquece e facilita a conectividade da nosa comunidade co resto do territorio”. Aún así, cree que sería deseable recuperar las conexiones aéreas, que “son escasas e tampouco se adaptan os horarios, especialmente con Madrid”.

