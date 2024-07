"O sol xa tocou a cara do Apóstolo": la impresionante foto de Manuel Gago que marca el inicio del 25 de julio

O sol xa tocou a cara do Apóstolo, como lembran as tradicións ancestrais da catedral de Santiago. Xa podemos dicir que comeza o 25 de xullo.

Moi agradecido a don Daniel Lorenzo por permitirme fotografalo, este ano, a pé mesmo do altar, cunha definición precisa. Foi emocionante. pic.twitter.com/KVLY5mjAod