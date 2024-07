“Las palabras son como una especie de barro que me gusta modelar”

¿Qué hay de nuevo en La estación del momento en relación con sus discos anteriores?

Sin salirme de los sonidos que a mí me gustan, basados en el jazz que es el lenguaje común que utilizo siempre, La estación del momento es un jugueteo con la música electrónica, siempre al servicio de los instrumentos que vienen conmigo: la trompeta, el saxofón, la guitarra –que es la base armónica con la que compongo–. En este caso quise un poquito buscar una cierta paleta de color nueva.

¿Qué espectáculo va a ver quien se acerque esta noche a la plaza de A Quintana?

Será un paseo por toda mi discografía, me gusta llevar de la mano al público en ese paseo e iré comentando alguna que otra anécdota que ha surgido en la composición de las canciones. Pero sí te digo que pensando en que es una plaza y que la gente está pasándolo bien de noche, evidentemente, será un repertorio con un tempo arriba, divertido. Por eso, precisamente, en esta formación llevo batería y sección de metales, para que la gente pueda moverse un poco con nosotros. He dejado más atrás las baladas, más pensadas para interior, donde las condiciones estén más controladas.

Para La estación del momento ha trabajado con poetas. ¿Hay algún poeta o poema al que le gustaría musicar y todavía no lo ha hecho?

Lo curioso de La estación del momento es que no es musicar poemas sino trabajar con poetas. Los poetas tiene que deshacerse un poco de sí mismos, hay que deconstruir el poema, porque construir un poema es una cosa y construir una canción es otra, por lo tanto, el trabajo que había que hacer con los poetas era tomar el poema como punto de partida pero luego desmenuzarlo y convertir eso en estrofa-estrofa-estribillo. Y la estrofa ya es un haiku –entre comillas– de un poema y el estribillo es el haiku del haiku. O sea, que el trabajo ha sido muy laborioso porque no era simplemente tomar un poema y ponerle música. Sigo jugando muchísimo a este juego, hace poco estuve en los cursos de verano de la Universidad de Ronda (Málaga) enseñando cómo hacer canciones con poemas del siglo de oro. Hay una relación muy interna entre la literatura y la música y para mí es fundamental, y con esos poetas sigo trabajando para el siguiente disco.

¿Qué aprendizaje ha sacado de este proceso? ¿Es la primera vez que trabaja de esta manera?

Me he ido relacionando con los poetas desde siempre y siempre he estado muy metido en el proceso artístico. Es como la cocina, me gusta desde dentro, ver ese proceso artístico desde abajo del todo. Las palabras son una especie de barro que me gusta modelar.

¿Se animaría a deconstruir una poesía de un poeta gallego?

No con un poeta que ya no vive. No me atrevería a tomar a Rosalía de Castro y deconstruirla, porque me parece un sacrilegio, me parece maravillosa y lo que haría sería musicar un poema suyo sin tocar ni una letra. Y a un poeta actual le propondría, sí, deconstruir una de sus poesías para hacer una canción los dos juntos.

¿Hay diferencia entre interpretar un personaje y una canción? ¿Cuál es el proceso en Toni Zenet en esas dos facetas?

Se parece mucho, el concierto para un cantante se parece mucho al teatro para un actor. Lo que ocurre en un concierto, en una obra de teatro, no se repite nunca más. Y sale con la impresión del momento, con las condiciones de ese día, si estás resfriado saldrá tu papel como tenga que salir gracias o por culpa del resfriado, y con el público que tengas. Se parece muchísimo, y en cambio, un rodaje se parece muchísimo a la grabación de un disco. Si tienes que repetir la toma 25 veces, puedes repetirla, el proceso se hace muy técnico, muy artesanal, para dejar la mejor versión de ti para la posteridad.

¿En un concierto también se rompe la cuarta pared?

Sí, yo estoy en ello. Comentaba sobre la conexión, que lo que me pasa a mí le tiene que pasar al público. Soy un obseso de que esto ocurra. Miro a los ojos, levanto las manos, el público está conmigo, y también he tenido un público que se distrae, a pesar de que suelo actuar para gente que viene a verme, pero esto es un oficio y ha ocurrido en alguna ocasión que te ves en un contexto donde hay alguien que no te conoce, esa persona precisamente es la que se hace foco de mi atención, es a la que tengo que cazar.

También pinta, ¿cómo llegó al arte plástico?

Mi padre pintaba, me crié con el olor a óleo y a lienzo y siempre me gustó. Es un arte que no requiere de colaboración, sólo un lienzo en blanco y silencio, por eso pinto de noche. Algunos de mis cuadros vienen de procesos arteterapéuticos y otros de una simple afición por la pintura. Mis últimos cuadros, en general, son marinas, de alguna manera paisajes interiores. Vivo en Madrid pero el mar sigue estando dentro de mí, cada vez que cierro los ojos aparece.

¿Con qué faceta de las tres: actor, cantante o pintor, se quedaría? ¿Podría elegir?

Es muy difícil, todos tenemos distintas caras, no somos el mismo que se reúne con nuestro sobrino, que habla con nuestra pareja, que se va de cañas con los amigos... por lo tanto, no se puede vivir una cara sin la otra, son parte de nosotros, y de alguna manera son formas de expresarse. Como me expreso en el escenario cantando, no me expreso delante de un cuadro.