Ailá: “Levamos o ADN de bailar na nosa música”

“Ver á Real Filharmónica no seu fogar é algo sinxelo, pero estar nun concerto de Ailá na súa cidade non o é tanto” explica Xan Pampín, integrante da agrupación picheleira Ailá, banda que forma parte do programa do Apóstolo este ano. O seu concerto será mañá, venres 26, ás 21:00 horas no parque de Galeras, e aínda que a actuación cadre xusto co concerto da Real Filharmonía de Galicia, están moi ilusionados con poder tocar no seu fogar.

Esta agrupación está formada por catro integrantes: Xan Pampín ao acordeón e bombo; Manuel Pardo á voz, percusión e gaita; Ángela Carou á voz e á percusión; e por último, Abel Gañete ao fliscorno e trompeta. Emerxeron das foliadas na Casa das Crechas e formaron o grupo en 2019, e dende o seu comezo presentáronse coma un grupo formal e que se centra en facer música tradicional de baile.

Aínda que estiveron en Korea tocando a súa música fai uns meses, Pampín explica que “non somos unha banda mainstream ou comercial, tivemos unha evolución coma grupo bastante natural, simplemente inspirámonos en temas tradicionais e reinterpretámolos como banda dentro do movemento do tradi”.

Este grupo que xa conta con dous álbums -e que están traballando nun terceiro- foron os gañadores dos premios Martín Códax da Música 2023 na categoría de Música Tradicional, pero tamén foron o grupo seleccionado para representar a Galiza no WOMEX 2023, a maior feira de industrias musicais do mundo; unha das propostas galegas elixidas para o Stand de Galiza no FITUR 2024, encontro global para os profesionais do turismo; e grupo da selección oficial do Festival Interceltique de Lorient 2023.

A música de Ailá está fortemente arraigada na música tradicional galega, e de feito, recollen moita inspiracións de material e gravacións históricas, coma o Arquivo do Patrimonio da Humanidade do Museo do Pobo Galego. “Nos non facemos traballo de campo, aínda que o temos feito para outros grupos, empregamos máis contactos máis directos” explica Xan Pampín.

Ao igual que outros grupos do programa forman parte do movemento tradi, que xa dende fai uns anos enche o cartel das festas composteláns. Neste ano pódense atopar outros artistas que se identifican dentro do xénero coma De Ninghures ou Mondra.

Facer unha gran foliada no parque de Galeras

“Nos temos un repertorio cunha música coidada, minuciosa, inspirada nos temas de baile da nosa poesía popular. Trátase de cancións moi divertidas, pensadas para bailar e coa enerxía que teñen as melodías galegas” explica Pampín. Este integrante do grupo destaca que as súas cancións non só están fortemente inspiradas en pezas históricas galegas, se non que a súa música leva “o ADN do baile integrada”. Abanda acaba de tocar en Ortigueira, e despois deste concerto que darán este venres, terán un verán cheo de concertos en Galicia e fora.

Esta será a primeira vez que o grupo participe como Ailá no cartel do Apóstolo, aínda que xa formaron parte do TradFest do 2020. “Ao ser un grupo compostelán fainos moita ilusión poder tocar na casa” explica Pampín. O seu obxectivo é claro: queren que a actuación sexa unha gran foliada na que a xente que xa os coñece, familiares, amigos e aventureiros se unan a gozar dun ambiente cheo de enerxía.