Los fuegos del Apóstol brillan con más luz en la noche más compartida del año en Santiago

En esta era llena de redes sociales donde prima el 'yomimeconmigo', que los Fuegos del Apóstol sean, sobre todo, una multitudinaria tradición festiva en compañía, es un tesoro. De ahí que esta noche del miércoles 24 de julio se juntasen miles de personas en la noche más compartida del año en Santiago, mirando un cielo con el espectáculo servido por la empresa pirotécnica catalana Igual.

Tres puntos de luz y color

Hernández

Desde tres puntos de Compostela (en 2023, cinco), se vieron tres gigantescas fuentes de luz, ruido y color, rompiendo la noche de Compostela desde la Alameda, la Cidade da Cultura y las escaleras el Parque de Carlomagno (Área Central), quemando de forma conjunta 3.600 kilos de pólvora (1.200 en cada punto) durante un show que duró una veintena de minutos.

Fuegos artificiales de las Fiestas del Apóstol 2024 en Santiago / Antonio hernández

Coordinado todo por GPS, el espectáculo de los fuegos artificiales combinó dorados, naranjas, rojos, azules, violetas, rayos plateados, sin inventar nada, pero creando algo nuevo, de una belleza tan efímera como especial porque ni pasa todos los días ni todas las noches (aunque queden los fuegos pequeños, los del 31 de julio), sellada con una traca final repleta de palmeras kilométricas y gran estruendo en una cita con más luz y ruido que la del año previo.

Helados, pulpo....

Todo parte de una jornada clave en unas Fiestas del Apóstol que tiene este viernes su segundo Día Grande, dentro de unos festejos que se prolongan hasta el día 31, con un ambiente que sostienen personas que muchas veces no salen en la foto. Celia Asorey, de helados de La Imperial, ayer a la vera de su hijo Miguel como improvisado ayudante, cree que este año “hay algo menos de poder adquisitivo entre los turistas” y, en cuanto a los gustos, es clara: “Los sabores clásicos, vainilla, chocolate, limón... siguen gustando, y entre los nuevos, destaca el de mango”, indica en charla in situ con EL CORREO GALLEGO.

En la parte del Paseo de la Ferradura donde se sitúa la loma que lleva hasta la carballeira de Santa Susana, “unas veinte personas”, trabajan este jueves alrededor de la carpa de la pulpería Francisco Potel, cuyo equipo notó que la tarde “de playa” mermó algo la asistencia en algunas horas dentro de una jornada donde esperaban buena afluencia de público de noche para dar cuenta de “unos 800 kilos de pulpo” en un área donde la ración estaba a 15 euros, al mismo precio que la de churrasco, y una previsión de estar satisfechos “si la cosa va como el pasado año”, señala uno de sus responsables a este diario desde el lugar donde están situados “hasta el lunes 28 de julio, para luego irnos a la Festa do Viño de Cambados”.

Música de Zenet y la orquesta Metrópolis

Y si la música de Zenet ha sonado en la Quintana, en la Alameda lo hace la noche del 24 de julio la de la orquesta Metrópolis.

Antes de la primera nota, hay mucho trabajo. Lo explica Ángel Enjo, cantante: “Abierto, nuestro escenario tiene 20 metros de fondo, y 8,5 de alto, y de peso, el trailer anda sobre 35 toneladas. Para montarlo, trabajan tres horas seis personas, luego una horita para la prueba de sonido, luces y pantallas LED, y... las tres horas de actuación”, dice sobre una orquesta que hoy actúa en “Anllo, San Amaro (Ourense), el viernes en Sísamo (Carballo), el sábado en Aldán (Cangas)...”, cuenta del Atrevete Tour 2024.

“¿Lo peor? El no tener un sitio fijo para comer, porque hay que adaptarse a cada pueblo y, a veces, pasar con poca cosa... Lo mejor, que me gusta. Esto te tiene que gustar, si no, mejor no estar aquí”, apostilla, confesando ganas de “un mojito”, y, a unos metros, en la cantina, Jasmin, informa de que anoche trabajaron cuatro personas durante un día de clima veraniego inédito hasta ahora, “¡ y que ojalá siga!”, se comenta a coro.