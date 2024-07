Galicia vive o día grande das Festas do Apóstolo

Os tradicionais cabezudos xa están listos para render homenaxe nas rúas de Compostela ao patrón de Galicia nun 25 de Xullo cheo de concertos e actividades de lecer que contará coas prazas do Obradoiro e da Quintana como epicentros dos festexos.

Abaixo, o espectáculo pirotécnico polo 25 de xullo /

O que comezou o pasado venres cunha lectura do pregón multitudinaria a cargo da chef compostelana Lucía Freitas continúa hoxe, día grande en toda a comunidade.

A meirande parte dos concellos galegos organizan actos e eventos en relación co apóstolo, pero se hai una localidade que se engalana especialmente é a capital. Con quince días de celebración, en Santiago convivirán a solemnidade relixiosa e oficial coa animación e a festa. Un exemplo é a Misa e Ofrenda Nacional prevista para hoxe ás 19:30h, na que, como cada ano, participa o Arzobispo de Santiago Don Francisco José Prieto Fernández xunto a representación da Casa Real.

As atraccións están situadas, como xa é habitual, na Alameda, e permanecerán abertas ao público dende o pasado 19 ata o próximo día 31. Todas as actividades son de balde e acceso libre ata completar a capacidade, salvo cando se indique outra modalidade.

O pistoletazo ao día de hoxe comezou co espectáculo pirotécnico na medianoite, dando paso a unha xornada que comeza coa comparsa de cabezudos dende o Teatro Principal.

Hoxe a partires das 21h comezan os concertos no Parque de Galeras e na Praza da Quintana. Así, nos próximos días difrutaremos de, entre putros, Sr. Salvaje, Maro, a Real Filharmonía de Galicia, a formación Ailá ou o grupo Atenas, que ofrecerá o seu espectáculo na Alameda.

O sábado 27, a partires das 14h horas, a Praza Roxa acollerá a celebración do SUF (Santiago Under Fest) un espectáculo diferente e urbano que contará coa participación de 24 artistas emerxentes, espectáculos de beatbox e DJ.

Ao longo da xornada do domingo 28, dende as 12.00 horas e ademais dos concertos, en Bonaval se celebrará el Trad Fest, feria de artesanía animada por diferentes formcións musicais.

O luns 29, ás 13.00 horas se celebrará o Día de Padrón en Santiago coa banda de música do mesmo nome, que actuarán na Praza do Obradoiro.

Ás 20.00 horas na Carballeira do Centro Sociocultural de Villestro comeza o programa de cine Compostela Cinema , previo a dous dos pratos fortes musicais do mes: o concerto de Capital Voskov no Parque de Galeras e o espectáculo de Mercedes Peón na Praza da Q uintana. A artista regresa así a Santiago para demostrar o por que do alcume que a sinala coma unha das voces máis importantes da música galega.

O Martes 30, tras o pasarrúas da A.C. Música e Baile Tradicional de Conxo., a Compañía de Teatro Chévere organizará no Parque de Galeras a obra As fillas bravas e o mito de Casandra. A las 22.00 continuarán os concertos na Praza da Quintana.

Dende o Concello informan de que haberá dous Puntos Lila de información e acompañamento sobre violencias sexuais a disposición de todas as persoas que se acheguen á cidade ou participen nos festexos.

Estarán na Alameda todos os días de 20:00 a 01:00 horas; na Praza Roxa durante o día 27 e, ademais, haberá puntos itinerantes noutras zonas da cidade.

Festigal é un festival que se celebra no Campus Vida, promovido pola organización Galiza Nova e pola Fundación Galiza Sempre.

Así, contará coas actuacións de Filloas, De Ningures, Mondra, Rebeliom do Inframundo, Donicelas, Pava-Lucía Aldao e Dj Misa.

Ademais dos concertos haberá presentacións de libros, obradoiros infantís, música tradicional, postos de artesanía e un espazo para colectivos e asociacións.

Tamén contan cun espazo gastronómico na Carballeira de San Lourenzo.