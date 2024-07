El investigador del Cimus Jose Tubío obtiene la única Beca Leonardo gallega de 2024

El investigador principal del Cimus de la USC Jose Tubío ha obtenido una de las 58 Becas Leonardo de la Fundación BBVA, la única gallega de esta última convocatoria. La XI edición de este programa de apoyo a la ciencia y la cultura de excelencia ha seleccionado, en el área de Biología y Biomedicina, el trabajo “Mutación somática de tejido hepático en el contexto de la hepatitis B”, dirigido por el investigador compostelano, que financiará con 40.000 euros para su desarrollo en los próximos 18 meses.

En conversación con este diario, el investigador afirma sentirse “moi contento” por este reconocimiento. El proceso de asignación de las becas fue especialmente competitivo, concurriendo un total de 1.392 solicitantes en los diez campos contemplados y, específicamente, 270 en el área de Biología y Biomedicina, según comunicó la Fundación BBVA. Tubío considera que se trata de “un motivo máis de satisfacción e un novo impulso ao meu traballo no ecosistema galego de investigación”.

“Este financiamento vénnos moi ben"

El científico del Cimus, un destacado divulgador con proyección nacional e internacional en el campo de la investigación en cáncer, detalla que “este financiamento vénnos moi ben para iniciar cousas que igual no laboratorio non tiñamos pensado iniciar porque sempre requires cartos para levalas a cabo e sempre che faltan eses cartos para iniciar cousas novas ou para completar outras pendentes. Neste caso, imos empregar os cartos para completar un estudo que iniciamos hai algún tempo no laboratorio e quedou sen rematar”. En concreto, se destinará a “estudar como envellecen os tecidos humanos, neste caso o fígado, como adquire mutacións o ao longo do tempo. Será en fígado de doentes con hepatite B, que é unha enfermidade que afecta ao 4% da poboación mundial e non ten cura”.

Tubío remarca que esta investigación “ten unha potencia de aplicación moi ampla”. Así, explica que “xa hai moitos estudos en fígado normal, incluso en pacientes que teñen doenzas a consecuencia do alcol. Aí sabemos como van acumulando mutacións xenéticas eses tecidos, pero no caso de fígado de doentes con hepatite B non se sabe”. Por ello, su trabajo procura respuestas a si, por ejemplo, “a infección polo virus acelera ou non ese deterioro, pero tamén de cara a pensar en posibles solucións, para mellorar a calidade de vida destes pacientes”.

Otras líneas de investigación

En el laboratorio mantienen otras líneas de investigación abiertas, en otro tipo de tejidos, como el cerebro. “Estamos agora estudando como se deterioran determinados tipos celulares dentro do cerebro e o impacto que pode ter, por exemplo, en parkinson, niso estamos facendo unha colaboración con outro grupo do Cimus”, relata. De este modo, hace hincapié en que “cando comezas estes estudos nun tecido concreto, ao final expandir ese estudo a outros tecidos faise máis fácil”.

En última instancia, Tubío apunta que “puxemos todos as tecnoloxías en fígado con esta aplicación tan concreta en pacientes infectados con hepatite B, pero a nosa intención é levalo a outros. Ao final queremos aplicar isto a todos os tecidos do corpo, buscando un pouco os recursos que non foran explorados por outros investigadores, porque ao final estás facendo un pouquiño dentro dun todo que é moito máis grande”.

58 proyectos seleccionados

Las comisiones evaluadoras de la undécima edición de las Becas Leonardo de la Fundación BBVA seleccionaron 58 proyectos innovadores en un amplio rango de disciplinas de la investigación científica y la creación cultural: se trata de proyectos individuales, desarrollados por personas de entre 30 y 45 años.

El programa está compuesto por 10 áreas diversas de la ciencia y la cultura: Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas); Biología y Biomedicina; Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra; Ingenierías; Ciencias de la Computación y Ciencia de Datos; Ciencias Sociales; Humanidades; Artes Plásticas; Música y Ópera; Creación Literaria y Artes Escénicas.