“Xa é hora de que a Xunta, o PP, cumpra con Santiago”

Acaban de presentar o novo proxecto para o Parque Comarcal de Bombeiros e este mesmo mes avanzouse no acordo para o aparcamento do Clínico. Son os grandes logros do primeiro ano do mandato?

Son moi importantes, ademais porque son feitos en colaboración con outras administracións, o que significa capacidade de dialogar, de debater e de chegar a acordos. O Parque Comarcal de Bombeiros é moi importante tamén para os concellos da contorna e non só poñemos en marcha o parque a nivel de dotación de persoal, senón tamén un cambio de localización, porque a prevista era incómoda e tiña problemas importantes para a circulación, non prestaba os servizos que tiña que prestar e buscouse un emprazamento moitísimo mellor para situarse en calquera punto da comarca rapidamente. Neste caso chegouse a acordo coa Deputación da Coruña e coa Xunta.

Fomos capaces de poñer en marcha importantes proxectos que levaban anos paralizados, coma o aparcadoiro do CHUS. Facer unha intervención sobre os accesos, humanizando o espazo, é algo moi relevante e esperamos que ese afán de diálogo, de concordia, con outras administracións, por exemplo, por parte da Xunta, tamén fose dende o sentido contrario. Nós temos ese espírito de chegar a acordos. Pero hai outros temas nos que estamos agardando, como a taxa turística. A Confederación de Empresarios de Galicia tamén se amosou a favor, á parte de ser un clamor social entre a veciñanza, non se entendería doutra maneira.

Pero hai outras cuestións referentes: a aposta pola vivenda, pola vivenda pública, tamén coa cesión de dúas parcelas ao instituto de vivenda –IGVS–, na Volta do Castro, para construír en cada unha 18 vivendas protexidas con carácter permanente, dúas parcelas valoradas nun millón de euros. Durante moitos anos non se fixeron pero parece que existe vontade de facelas por parte da Xunta.

Hai un desencontro evidente, vostede mesma o apunta, entre Concello e Xunta, por exemplo en canto á taxa turística, tamén dende a bancada popular aquí en Raxoi, que non ven ese clamor popular do que fala. Cal cre que é dende ese lado o problema para implantar unha taxa que xa se paga en moitas cidades?

Dende o punto de vista argumental sobre iso non se di nada. É certo que en Compostela podería haber xa taxa turística se o PP quixese, porque en outubro pasado puxemos enriba da mesa unha proposición de lei que podía estar en funcionamento. Sempre se nos di que hai que facer informes, estudos, diagnósticos...

Santiago é a cidade do Estado español cunha maior presión turística. Creo que non se entende que non se implemente, pero son optimista, confío en que o PP, a Xunta e o presidente Rueda cumpran, con Galicia e con Santiago. Nós xa fixemos a proposta, dixeron que a estudarán e responderán en pouco tempo, creo que a única resposta posible, que outra cousa non a entendería a poboación compostelá, mesmo as persoas que non votaron por este goberno.

Ao mellor queren que chegue máis tarde, pero para nós ten que ser unha realidade e ten que ser rápida. Así coma o Estatuto da capitalidade. Leva anos de retraso, estamos cobrando menos da metade do que nos correspondería segundo un estudo feito hai máis de 15 anos, a nosa actualización dá que teriamos que ir a máis de 8 millóns de euros, estamos cobrando 2,4... É algo que non se explica. Esperamos que empece a haber compromisos de cara aos orzamentos de 2025.

Na reunión de 2023 co presidente da Xunta quedaran en que se ía ir incrementando o que percibe Santiago pola capitalidade ainda que non afectase a 2024. Ten esperanza de que o ano que vén haxa esa suba?

Insisto en que creo que non lle vai quedar máis remedio ao presidente da Xunta. Doutra maneira Compostela xulgaría que hai unha discriminación ou un castigo, que non tería lóxica ningunha. Ademais houbo ese compromiso de que se ía facer no marco do Estatuto de capitalidade para ir incrementando até que sexa unha cantidade relevante. Non digo que vaia chegar dun ano para o outro esa cifra dos 8 millóns pero vaiamos pouco a pouco facendo un incremento que nos poña á altura, porque somos das cidades do Estado que menos cobramos por esta cuestión. Somos unha cidade complexa cunha problemática moi especial, porque son moitas as persoas que veñen no día a día, da comarca, a traballar, estudar, peregrinos... Todo isto require un compromiso especial por parte da Xunta, xa é hora de que a Xunta, o PP, cumpra con Santiago.

Goretti Sanmartín durante a entrevista / Antonio Hernández

Compostela soporta unha carga por ser capital, polo gasto tamén que supón o turismo, porque tensiona o mercado de aluger, baléirase a cidade vella... As competencias de vivenda son da Xunta, cre que a veciñanza pode pensar que Santiago está a facer un traballo que lle corresponde á Administración autonómica?

Teñen que estar todas as administracións de acordo, nós faremos a nosa parte. Na medida en que podemos, favorecemos a dinamización da vivenda baleira e facilitarémolo a través da empresa municipal de vivenda. Agora propoñemos a utilización de remanentes podendo comprar un edificio que poida á súa vez favorecer que haxa vivenda en réxime de alugueiro. Queremos actuar en todos os ámbitos, pero precisamos que a Xunta actúe que é quen ten as competencias e a capacidade de facer vivenda de protección. Poderían empezar xa na parcela de Xoán XXIII, que a teñen dende hai anos, pero estamos aquí para colaborar, ofrecendo parcelas coma as que nomeei antes.

Fala da nova empresa municipal de vivenda, sobre ela a edil Mercedes Rosón comentou en reiteradas ocasións que non debera destinarse só a rehabilitación, porque considera que ese traballo xa o está a facer o Consorcio...

Nunca dixemos que só fose para rehabilitación e recuperación de edificios, pero si que entendemos que iso ten que ser prioritario porque o Consorcio só non chega, nestes momentos a súa capacidade para facer investimentos potentes é moi reducida. Xustamente conseguimos, a través do acordo de investidura que o Goberno central fixese un incremento do 10%, progresivo en tres anos, e así tamén a Xunta se veu obrigada a poñer máis diñeiro. Pero a empresa municipal non só fará iso. Todos sabemos a cantidade de baixos e edificios que se poderían poñer en circulación, e que significaría non ter que andar construíndo novos espazos, pero non desbotamos esa construción.

Como vai a creación de esa empresa municipal de vivenda?

Estase a traballar dende os servizos de Urbanismo na definición do obxecto para poder levalo a unha próxima reunión da comisión creada para este fin.

Está pendente un concurso para redeseñar a Virxe da Cerca...

O concurso de ideas lanzarase publicamente no mes de setembro, tal e como comentou xa o concelleiro de Urbanismo. Estase a dialogar co colexio de arquitectos –COAG– para ter un campo ben definido. Unha vez que se resolva o concurso creo que imos ter ideas moi boas, porque xa hai especialistas interesados.

Esa rúa soporta un importante volume de tráfico e de transporte colectivo. Como vai a cuestión do contrato dos buses?

A Xunta ten que resolver agora sobre o documento que se puxo sobre a mesa, pero despois ten que ir a Madrid, á Oficina Nacional de Evaluación, e será cando volva cando poderemos comezar coa licitación. Son procesos moi complexos e garantistas porque se trata dunha administración pública, dun investimento moi importante, que ademais compromete varios orzamentos de varios anos. Así que o proceso vai ser longo. Pero unha vez que o teñamos licitado quedaranos un transporte que vai estar na vangarda.

O edil de Mobilidade ten comentado que espera que poida estar durante 2025...

É moi difícil dar prazos cando hai cousas que non dependen da propia administración, dependemos de dúas, da Xunta e do Estado. En todo caso si se iniciará o proceso de licitación. Pero mentres, nós xa actuamos, porque houbo necesidades importantes que decididimos implementar, por exemplo, o bus directo ao aeroporto.

Aprobouse recentemente a ordenanza reguladora das vivendas turística –VUT– e iso desencadeu unha crise no PSOE, entre os representantes en Raxoi e a secretaría xeral compostelá... Teme que isto poida chegar a afectar ao Goberno local?

Estamos centrados en traballar, temos un equipo de goberno sólido, unido, coherente, moi potente, con moitos retos por diante. Evidente, para algunhas cuestións necesitamos o apoio do PSOE como socio prioritario, sen ningunha dúbida, pero neste caso creo que cando poñemos enriba da mesa cuestións que son de lóxica, razoables e importantes para a cidade, entendo que o Partido socialista estará á altura das responsabilidades e apoiará, porque facer política significa saber colaborar, xerar acordos e saber distinguir os momentos nos que se pide que se faga política da altura, non ao favor dos intereses partidarios de cada unha das forzas, senón que se mire polo social, polo colectivo.

O rural estivo presente na campaña de todas as formacións. Que hai deses proxectos?

Temos un compromiso, un Pacto polo rural que establece que en oito anos ten que haber unha serie de melloras. Comezamos incluíndo unha partida de 3 millóns de euros que van estar nese convenio do CHUS, podían ir a outro espazo, a Xunta decidiu que fose aí, pero nós fomos á primeira reunión co presidente dicindo que queremos diñeiro para un rural discriminado. Fronte a outras cidades moito máis compactas, Santiago ten moitos quilómetros e moita poboación rural, por iso tamén estamos facendo propostas a través da deputación e incluíndo nos nosos orzamentos fondos propios para investir no rural e tamén haberá melloras a nivel de transporte colectivo.

Cales son os retos do Goberno local de cara a finais de ano?

Temos moitos traballos que teñen que ver con facer retos de futuro, de regularización de servizos, de sermos referentes en urbanismo, poder avanzar en políticas de apoio ao comercio, á vivenda, de renaturalización de espazos públicos, de máis apoio social... E iso son políticas de medio e longo prazo. Pero en breve, para nós dende logo as cuestións máis importantes, unha vez que se desatascou o problema do CHUS e mais do Parque Comarcal de Bombeiros, son conseguir dunha vez por todas que se aprobe a taxa turística e conseguir que haxa un incremento para o Estatuto de capitalidade. Cremos que iso teñen que ser cuestións absolutamente centrais, fundamentais para Santiago, conseguirmos eses dous temas e seguir traballando nas cuestións que teñen que ver coa modernización da estrutura administrativa de Raxoi.