La concesión del Palacio de Congresos se dilata: Hotusa presenta una oferta “anormalmente alta”

El proceso de licitación para la concesión del servicio de gestión, explotación y mantenimiento del Palacio de Congresos para los próximos siete años se dilata, después de que la mesa de contratación apreciase “anormalidad” en la oferta de Gran Hotel La Toja (Grupo Hotusa), una de las dos empresas que se han presentado al concurso. La otra firma que pugna por el contrato es la UTE formada por Monfobus y Viajes Fisterra.

Tal y como recoge el último expediente publicado por la mesa de contratación, con fecha de 21 de julio, “la oferta presentada por Gran Hotel La Toja, con un canon fijo de 105.000 euros y un canon variable del 8%, implica la obtención de un resultado de explotación de pérdidas, al aplicarse a la proyección base incluida en el estudio de viabilidad económico-financiera adjunto al pliego”. Por tanto, la mesa de contratación considera que “la oferta presentada por Gran Hotel La Toja, S.L. no cubre los costes salariales de conformidad con los valores suministrados, al no obtener una rentabilidad mínima”. En este sentido, señalan que, “de acuerdo con el apartado 14.3.1. del pliego de cláusulas administrativas, la oferta que no cubra los costes salariales de conformidad con los valores suministrados se considerará anormalmente alta de manera absoluta”.

Por contra, sobre la oferta presentada por la UTE Monfobus-Viajes Fisterra, con un canon fijo de 60.000 euros y un canon variable del 6,25%, sostiene que “implica la obtención de un resultado de explotación positivo”, ya que “cubre los costes salariales de conformidad con los valores suministrados, al obtener una rentabilidad mínima”.

Así pues, una vez examinadas ambas ofertas, la mesa de contratación ha acordado requerir a la empresa Gran Hotel La Toja que justifique la valoración de su oferta y precise las condiciones de la misma. Desde el Grupo Hotusa confirmaron este jueves a EL CORREO que presentarán en el plazo concedido por la mesa “las justificaciones adecuadas que acreditan la solidez económica” de su oferta, “basada en la fortaleza, experiencia y solvencia de nuestra compañía”, subrayaron. Asimismo, confían “plenamente en poder asumir el papel de adjudicatarios de la gestión del Palacio de Congresos y Exposiciones con el objetivo de desarrollar, gracias a nuestra sólida experiencia como grupo turístico y hotelero de ámbito internacional, un proyecto ambicioso que buscará atraer la celebración nuevos congresos y eventos que repercutan positivamente no solo en la ciudad de Santiago, sino en todo el territorio gallego”. “Hemos resultado ser el licitador mejor valorado tanto técnica como económicamente. De conseguir este proyecto, desde Grupo Hotusa nos sentiríamos orgullosos de poder reforzar nuestro papel en Galicia, región en la que estamos muy presentes con nuestras tres áreas de negocio. Nuestra propuesta para esta licitación subraya este compromiso del grupo con el desarrollo turístico y económico de la comunidad, promoviendo su crecimiento y la generación de riqueza y empleo”, incidieron desde la compañía fundada por el chantadino Amancio López Seijas.

Valoración técnica

Hace justo cuatro meses, el pasado 26 de marzo, el Consorcio, propietario del inmueble, abría el proceso de licitación para la concesión del servicio de gestión, explotación y mantenimiento del Palacio de Congresos para los próximos siete años, hasta 2031. Una vez se cerró el plazo para presentar las ofertas, dos empresas, Gran Hotel La Toja (Grupo Hotusa) y la UTE formada por Monfobus –sociedad ligada a Monbus– y Viajes Fisterra, presentaron sus propuestas. Tras la publicación del informe de valoración técnica, Gran Hotel La Toja obtuvo, con diferencia, la mayor puntuación, 28,75. Por su parte, la UTE Monfobus-Viajes Fisterra recibia una valoración de 17 puntos.

De esta forma, dos grandes colosos empresariales, Grupo Hotusa, que cuenta con 250 hoteles en 19 países, y Monbus, gigante del transporte liderado por el sarriano Raúl López, que ya gestionaba el complejo hasta ahora, pujan por la nueva concesión, cuyo precio de licitación se calcula multiplicando la cifra de negocio estimada por el número de años de concesión, y asciende a un total de 10,9 millones de euros, con una inversión mínima de 350.00 euros en mobiliario y equipamiento.

Obras en la cubierta

El Palacio de Congresos es el gran espacio de referencia en Santiago para el sector congresual y su intensa programación año tras año lo convierten en uno de los grandes motores económicos de la ciudad. Actualmente, las instalaciones permanecen cerradas para llevar a cabo la sustitución de la cubierta del complejo, así como una serie de trabajos de mejora en el interior del edificio.

Este miércoles, en su Comisión Ejecutiva y su Consejo de Administración, el Consorcio de Santiago abordó la evolución de la adjudicación del contrato de concesión y del “ligero retraso” que acumula la obra de la cubierta del Palacio por culpa de las lluvias continúas registradas durante esta primavera y lo que llevamos de verano. Aun así, desde el órgano interadministrativo se garantizó en cualquier caso la celebración de los eventos programados para los meses de otoño.

Suscríbete para seguir leyendo