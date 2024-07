División de opiniones en el sector por la petición de más licencias de taxi en Santiago

“Cuando salga la medida, ahí hablaremos, de momento opinar ahora sobre una propuesta que aún no está cerrada es hacer castillos en el aire. La solución al problema no es pedir más licencias”. Así valora Jesús García, presidente de Radio Taxi, la posibilidad de que se amplíe el número de licencias de taxi en Santiago, después de que el Concello solicitase a la Xunta que se permita la creación de 29 nuevas licencias de taxi, y que la mitad de ellas sean vehículos adaptados, y que se impulse la modificación de la legislación actual para que se puedan crear licencias temporales.

La Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos Turísticos (CETV) se reunió el pasado martes para progresar en el análisis de este incremento, solicitado por el Concello de Santiago. En la reunión, presidida por la directora xeral de Movilidad, Judit Fontenla, y a la que asistió el concejal de Movilidad, Xan Duro, los miembros de la comisión realizaron sus aportaciones para elaborar el preceptivo informe, no vinculante, que será remitido al Ayuntamiento en septiembre. Posteriormente, el Concello deberá complementar la solicitud y enviarla nuevamente a la Dirección Xeral de Mobilidade, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, encargada de su evaluación y la emisión de un informe preceptivo y vinculante.

No se cumple la licencia por cada 1.000 habitantes

Entre los diversos temas que se abordaron, se volvió a hablar de la población vinculada, un término en el que comprenden todas las personas que tienen algún tipo de vinculación con un municipio, ya sea porque residen allí, trabajan o estudian en el lugar. Como recoge el informe, elaborado por el Gobierno local, Compostela tiene el mayor porcentaje de población vinculada de las grandes ciudades gallegas, con un 176% frente al 126% de Vigo o el 140% de A Coruña. Esto significa que por cada 100 personas residentes en el municipio, hay otros 77 con vínculos con la ciudad por estudios, trabajo u otros motivos que implican dormir allí más de 14 noches al año.

Es por eso que desde Raxoi proponen un aumento en 29 licencias, lo que cumpliría adecuadamente el ratio de un taxista por 1.000 habitantes, contando así con la población vinculada. El concelleiro de Mobilidade explicó en mayo, cuando se empezó a hablar de esta propuesta , que, a pesar del aumento de la demanda, “el número de licencias de taxi en Santiago no ha crecido en los últimos años, de hecho el último aumento fue en 1998 y sólo implicó el aumento de dos licencias”. Xan Duro indicaba que “Santiago tenía 96.000 habitantes, 2.000 menos que hoy, y la evolución es mucho más impresionante si hablamos del Camino de Santiago y del turismo: pasamos de 215.000 peregrinos en 2013 a 446.000 en 2023 y de dos millones de viajeros en la terminal de Lavacolla en 2013 a 3,5 millones en 2023”. Los datos recogidos en el informe también analizan los servicios prestados a través de RadioTaxi. Evolucionaron de 212.000 en 2016 a más de 360.000 en 2022.

Teniendo en cuenta esta situación, desde la Asociación de Asalariados del Taxi, su presidente, José Gutiérrez Fente, explica que desde su punto de vista, sería necesario un incremento mayor de licencias, aunque considera que “o informe que elaborou o Concello é moi bo, e responde ás necesidades da cidade”.

Del mismo modo, otro de los puntos que se trataron en la reunión fue la necesidad de reservar la mitad de las nuevas licencias para vehículos adaptados. Con anterioridad, el concelleiro de Mobilidade explicó que actualmente existen 10 taxis adaptados en Santiago, “y si bien se cumple el mínimo legal que establece que el porcentaje sea al menos del 5%, entendemos que la demanda es mayor con el concepto de población vinculada teniendo en cuenta el envejecimiento de la población”.

Desde Radio Taxi, Jesús García explica que“en Santiago hay sólo con nueve taxis adaptados, siete en Radio Taxi y dos Tele Taxi”, y añade que ellos llevan seis años pidiendo tres taxis adaptados, y que “nadie nos ha escuchado, nadie nos los ha dado. Estamos repitiendo siempre la misma canción y no nos hacen caso. Entonces, ¿para qué seguir hablando? Es una tontería”.

La Asociación de Asalariados del Taxi confía en el futuro de la propuesta

“Hay problemas de movilidad en Santiago, y eso no es exclusivo de los taxis. Aunque se den más licencias, no se va a solucionar los problemas. Nosotros llevamos años poniendo soluciones encima de la mesa, pero nadie las ha querido ver”, explica Jesús García. Ante las conversaciones en marcha, expresa que desde Radio Taxi, mientras la Xunta no se pronuncie en el asunto, ellos tampoco lo harán.

Mientras, en la Asociación de Asalariados del Taxi señalan que “o incremento das licencias de taxis xa non é só unha necesidade da cidade, tería que ser unha obriga”. Definen como “necesidade imperiosa” el aumento de taxistas, ya que por ejemplo, “noutras cidades coma Vigo ou A Coruña hai máis dunha licencia por 1.000 habitantes”, señala Gutiérrez. “Hai informes do Concello, a Xunta reciben queixas sobre o asunto, tamén as teñen na OCU, e nos creemos que non hai nada que non demostre que fai falta servizo de transporte público en Santiago”, incide.